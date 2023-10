Marvel's Spider-Man 2: Alle Anzüge für Peter und Miles im Überblick

Hier sind alle Anzüge in Spider-Man 2.

Anzüge spielen auch in Marvel's Spider-Man 2 eine große Rolle: Diesmal könnt ihr so viele Kostüme für Peter Parker und Miles Morales freischalten wie in keinem anderen Spidey-Spiel von Insomniac Games. In diesem Artikel zeigen wir euch die Kostüme, in die ihr eure Wandkrabbler im Sequel stecken könnt.

Inhaltsverzeichnis

Work in Progress: Dieser Artikel befindet sich noch in Arbeit und wird in den nächsten Tagen mit weiteren Anzügen befüllt, die wir nach und nach in Marvel' Spider-Man 2 freischalten.

Wie viele Anzüge gibt es?

Es gibt insgesamt 65 Anzüge in Spidey 2. Die meisten davon sind außerdem in mehreren Farbvarianten verfügbar, die ihr ebenfalls freischalten könnt.

Wie schalte ich Anzüge frei? Einige Anzüge erhaltet ihr im Laufe der Story automatisch. Andere wiederum, indem ihr Nebenaufgaben erledigt. Zum Freischalten benötigt ihr in der Regel Technikteile und Stadtmarken (manche benötigen auch seltene Stadtmarken), diese wiederum erhaltet ihr, wenn ihr Nebenaktivitäten/Nebenquests erledigt.

Hier sind übrigens alle Anzüge aus dem ersten Spider-Man im Überblick:

Alle Anzüge für Peter Parker

Fortgeschrittener Anzug 2.0

Klassischer Anzug

Scarlett III Anzug

Verbesserter Anzug

Kumo-Anzug

Hybrid-Anzug

Unglaublicher Anzug

Unglaublich 2-Anzug

Spider-Man 2099 Schwarzer Anzug

Arachkight-Anzug

Anti-Ock-Anzug

Überlegen-Anzug

Scarlet Spider-Anzug

Alle Anzüge für Miles Morales

Aufgerüsteter Anzug

Familienunternehmen-Anzug

Klassischer Anzug

T.R.A.C.K.-Anzug

Brooklyn 2099-Anzug

Sportswear-Anzug

Geschichte eines Lebens-Anzug

Miles Morales 2020-Anzug

Schattenspinne-Anzug

Verbesserter Tech-Anzug

Miles Morales 2099-Anzug

Purple Reign-Anzug

Bodega-Katze-Anzug

Forever-Anzug

Selbst Gemachter Anzug

10. Jahrestag-Anzug

Das Ende-Anzug

Gekaufter A New Universe-Anzug

A New Universe-Anzug

Programmierbare Materie-Anzug

Hier findet ihr alle Anzüge aus dem Standalone-DLC Marvel's Spider-Man: Miles Morales im Überblick:

Spoiler: Alle storyrelevanten Anzüge

Achtung, im Folgenden zeigen wir euch Anzüge, die Peter und Miles im Laufe der Story erhalten. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann lest am besten nicht mehr weiter.

Peter:

Schwarzer Anzug

Symbiont-Anzug

Anti-Venom-Anzug

Miles:

Weiterentwickelter Anzug

Marvel's Spider-Man 2 ist seit dem 20. Oktober 2023 exklusiv für PS5 erhältlich. Im Sequel des Open World-Krachers aus dem Jahr 2018 kehrt Peter Parker als Spider-Man zurück, ist diesmal aber nicht alleine in New York City unterwegs, sondern hat seinen Schützling Miles Morales dabei. In Marvel's Spider-Man 2 steuern wir also beide Helden und legen uns im Laufe der Story nicht nur mit dem Superbösewicht Kraven The Hunter an, sondern bekommen es auch mit dem symbiotischen Alien Venom zu tun.