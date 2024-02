Was zockt ihr am Wochenende? Wir vermöbeln Mülltüten-Bösewichte auf Hawaii

Freitag 18 Uhr ist "Was zockt ihr am WE?"-Zeit auf GamePro.

Ihr Lieben, es ist wieder Wochenende! Wie gehabt stellen wir euch daher in diesem Artikel vor, was wir in der GamePro-Redaktion an den freien Tagen spielen. Und natürlich wollen wir auch von euch wissen, was ihr die Tage auf dem Plan stehen habt. Haut in den Kommentaren also gerne wieder fleißig in die Tasten!

Das spielt die Redaktion

Heute fangen wir mit Eleen und Samara an, die sich für einen Test beide ins gleiche Spiel stürzen: Banishers: Ghosts of New Eden. Was sie von dem Action-Adventure halten, bleibt aber noch geheim. Schaut am besten kurz vor Release am 13. Februar bei GamePro vorbei.

Als Vorgeschmack haben wir hier noch einmal eine Preview für euch:

15:15 Sieht ja aus wie The Witcher in Amerika - Wir haben Banishers gespielt und es ist richtig gut

Natürlich spielen die zwei aber auch noch andere Games. Eleen kann nicht ohne Monster Hunter World und Samara schaut noch in Bloodborne und Palworld rein. Bloodborne steht auch bei Linda auf der Liste - wieder einmal. Sie behauptet zwar, dass sie sich "völlig random" dafür entschieden hat, aber für uns war das schon irgendwie vorhersehbar.

Während Rae sich mal nicht ständig in FPS herumtummelt, sondern sich Lil Guardsman und Reigns: Three Kingdoms widemt, hat Dennis dieses Wochenende tatsächlich nichts, das er spielen wird. Nach den vielen Stunden, die er in Suicide Squad: Kill the Justice League verbracht, macht er eine kleine Zocker-Pause.

Wir präsentieren euch derweil ganz frisch sein Testergebnis zum Action-Spiel von Rocksteady:

Mehr zum Thema Suicide Squad im Test: Am Ende war uns alles egal von Dennis Michel

Basti ist dagegen noch nicht ganz fertig mit Suicide Squad. Er hat das Ende zwar schon erlebt, will jetzt aber noch Lücken füllen. Klingt nach einer neuen Platin-Trophäe.

Ich sehe, höre, lese und spiele In unserer neuen Kategorie “Ich sehe, höre, lese und spiele”, die wir aus unserem Print-Magazin (RIP) adaptiert haben, ist diese Woche der liebe Tobi dran. Sieht... Oderbruch. Ich stehe total auf diese Art von Mystery/Crime-Serien und diese ARD-Produktion muss sich sicher nicht hinter anderen Vertretern verstecken. Allerdings ist der Ton stellenweise wirklich schlimm, sodass man die Protagonisten nur schwer versteht und ich mich frage, wie so etwas heutzutage passieren kann. Hört... die spannende Podcast-Reihe "Die Akte Tengelmann - ein Milliardär verschwindet". Schon 2018 hat mich das mysteriöse Verschwinden des ehemaligen Tengelmann-Chefs Karl-Erivan Haub interessiert, der Podcast arbeitet die Geschichte – die stellenweise wie ein Agententhriller klingt – noch einmal sehr hörenswert auf. Liest... interessiert einiges über die ersten Brettspiel-Neuheiten 2024. Auch in diesem Jahr wird es in meinem Herzenshobby wieder hunderte Neuerscheinungen geben. Ich siebe aktuell schon aus, welche Titel mich besonders interessieren, die Spielwarenmesse in Nürnberg gab da schon erste gute Anhaltspunkte. Spielt... Derzeit bin ich total Prince of Persia: The Lost Crown verfallen. Der Mix aus Erkundung, Kämpfen und Verbesserung ist meiner Meinung nach ziemlich perfekt austariert und dermaßen motivierend, dass das Ding schon jetzt locker eines der besten Metroidvanias ist, die ich je gespielt habe. Analog wird vermutlich mal wieder Flügelschlag auf den Tisch kommen: ein Spiel, in dem sich alles um Vögel dreht. Anfang des Monats wurde ein Spinoff angekündigt - mit Drachen.

Kommen wir langsam zum Ende: Myki ist neben ein paar Runden Tekken 8 im neuen Like A Dragon: Infinite Wealth auf Hawaii unterwegs. Dort gibt sie sich aber nicht nur den vielen Minispielen hin, sondern "kloppt ganz viele Mülltüten-Bösewichte und Mobber" weg.

Für Hannes in der neue Like A Dragon-Teil sogar das bislang "beste Spiel des Jahres", weshalb er es ebenfalls zockt. So wie Enshrouded, wovon er ebenfalls stark angetan ist. Für das Open World-Survival-Spiel hat er Valheim abgebrochen.

Enshrouded ist bei all dem Hype um Palworld bei euch etwas untergegangen? Dann gibt euch unser Test einen guten Überblick:

13:02 Enshrouded - Test-Video zum Survival-Spiel im Early Access

Und ich (Annika) tue es ihm mit Enshrouded gleich. Der Titel aus Deutschland kam kurz nach Palworld raus und gefällt mir aufgrund des Settings und hervorragenden Bausystems um einiges besser. Dort fühle ich mich als von Pokémon-Alternativen übersättigte Person nochmal besser aufgehoben.

Jetzt kennt ihr unsere Zocker-Pläne für das Wochenende. Aber wie sieht’s mit euch aus? Schreibt uns wie gehabt, was ihr die freien Tage spielt. Viel Spaß dabei!