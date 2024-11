Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Monster Hunter, Dragon Age oder doch etwas anderes? Verratet es uns!

Da bei einigen dank des Feiertags bereits gestern Feiertag war, bei anderen heute einer ist, ist der eine oder die andere von euch wahrscheinlich schon etwas länger im 'Wochenende'. Aber ob verlängertes oder normales Wochenende – wir wollen natürlich wissen, was ihr an den freien Tagen zockt!

Und natürlich verraten wir euch auch, was uns gerade an den Bildschirm fesselt. Kleiner Spoiler: Vor allem zwei Titel stehen aktuell hoch im Kurs.

Das zockt die GamePro-Redaktion

Bevor wir zu den beiden meistgespielten Titeln kommen, schauen wir uns die 'Ausreißer' an. Annika und Linda öffnen fleißig Kartenpakete und duellieren sich im neuen Pokemon Trading Card Game. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut doch mal in Annikas Überblick-Artikel rein.

Ein anderes Kartenspiel beschäftigt Dennis. Balatro hat es nämlich tatsächlich geschafft, Spelunky 2 nach über vier Jahren als sein tägliches Wohlfühlspiel abzulösen. Für ihn ist der Deckbuilder das perfekte Spiel, um zwischendrin gemütlich 15-20 Minuten zu zocken.

Tobi stürzt sich hingegen in ein paar actiongeladene Runden Call of Duty: Black Ops 6. In seinem Test hatte er bereits viel Lob für die Kampagne übrig. Im Testvideo könnt ihr euch ebenfalls einen Eindruck verschaffen.

14:12 Call of Duty: Black Ops 6 - Test-Video zur Singleplayer-Kampagne

Viele verschiedene Spiele wird Chris am Wochenende spielen, denn der schmeißt sich für euch in den Test der PS5 Pro. Wie gut die Mid-Gen-Konsole von Sony ist, darüber dürfen wir euch heute noch nichts verraten, aber sie ist da und unser Technikexperte werkelt schon fleißig an interessanten Artikeln.

Die PS5 ist angekommen und Chris ist schon dabei, sie für euch zu testen.

Der Rest geht auf Monster- oder Götterjagd

Myki und Eleen stürzen sich am Wochenende in die Open Beta von Monster Hunter Wilds und auch ich (Kevin) will mit zwei Freunden in die kommende Monsterjagd rein schauen. Alle Informationen zur Beta und zum Spiel selbst, findet ihr hier:

Mary, Samara und Rae verschlägt es weiterhin nach Thedas, wo sie versuchen, zwei gefährliche Elfengötter zur Strecke zu bringen. Für das Release-Wochenende haben wir schon zahlreiche Tipps für euch zusammengestellt und auf die Seite gepackt. Einige davon findet ihr hier:

Zudem wollen wir noch von euch wissen, wie ihr euch ins Abenteuer von Dragon Age: The Veilguard stürzt.

Und das war es auch schon von uns und jetzt wollen wir natürlich noch von euch wissen, was ihr am Wochenende spielt. Sind die Titel in unsere Liste dabei, oder spielt ihr etwas ganz anderes? Verratet es uns unbedingt in den Kommentaren!

Aber egal, welches Spiel ihr euch aussucht, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zocken und all den anderen Aktivitäten. Habt eine geile Zeit und bleibt gesund!