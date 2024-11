Dragon Age: The Veilguard: Klasse, Hintergrund und Volk - Welche Wahl ist am besten und wie startet ihr ins Abenteuer?

Spielt ihr vielleicht einen Zwerg? Verratet es uns in unserer Umfrage!

Heute ist es so weit und die Release-Tore von Dragon Age: The Veilguard öffnen sich für alle, die erneut oder zum ersten Mal nach Thedas ziehen wollen.

Wir wollen daher von euch wissen, wie ihr ins Abenteuer startet und für welches Volk, welche Klasse und welchen Hintergrund ihr euch entscheidet.

2:03 Dragon Age: The Veilguard zeigt sich im Launch-Trailer von seiner düsteren Seite

Autoplay

Welche Klasse ist die Beste?

Die Charaktererstellung von Dragon Age: The Veilguard ist unglaublich umfangreich und bereits hier könnt ihr Stunden über Stunden verbringen. Neben eurem Aussehen entscheidet ihr euch aber auch, ob ihr den Elfen, Menschen, Zwergen oder Qunari angehört, ob ihr euch mit Magie, Dolchen oder dicken Schilden durch die Monsterhorden prügelt und welcher Hintergrund zu euch gehört.

Die wohl wichtigste Wahl von allen, ist die eurer Klasse. Stellt ihr euch dabei die Frage nach der besten Klasse, können wir diese im Moment nur schwer beantworten, da es für alle drei richtig starke Builds gibt. Wir stellen euch die jeweils stärksten Builds in den nächsten Tagen hier vor.

Die bereits aus den Vorgängern bekannten Klassen stehen erneut zur Wahl und so könnt ihr zwischen folgenden Optionen wählen:

Krieger oder Kriegerin

Schurke oder Schurkin

Magier oder Magierin

Im direkten Vorgänger Dragon Age: Inquisition musstet ihr zudem noch eine Unterklasse wählen, das entfällt in Veilguard. Dafür könnt ihr auf Level 20 eine von drei Spezialisierungen aussuchen. Mehr zu den Klassen erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Dragon Age: The Veilguard - Die 3 Klassen mit Spezialisierungen und für wen sie sich eignen von Samara Summer

Aber jetzt wollen wir natürlich wissen - wie kämpft euer Rook?

Welchen Hintergrund und welches Volk wählt ihr?

Eine weitere wichtige Entscheidung trefft ihr mit der Wahl eures Hintergrunds. Das hat nicht nur Auswirkungen auf eure eigene Vorgeschichte, sondern auch auf euer Verhältnis zur entsprechenden Fraktion. Alle Informationen zu diesen, findet ihr übrigens hier:

Eure Wahl beeinflusst allerdings auch die Gameplay-Vorteile, die ihr zum Start spendiert bekommt. Als Krähe von Antiva könnt ihr beispielsweise einen zusätzlichen Heiltrank mit euch führen.

Wesentlich wichtiger ist allerdings der Rollenspiel-Aspekt. Immerhin wollen wir ja auch eine Hintergrundgeschichte haben, die wir selbst spannend finden. Welche ist das für euch?

Zuletzt wollen wir noch von euch wissen, welches Volk ihr für Rook wählt. Diese Entscheidung hat tatsächlich keinerlei spielerische Vor- oder Nachteile. Hier könnt ihr frei nach euren Rollenspiel-Vorstellungen wählen.

Wir sind schon sehr gespannt, welche Optionen am beliebtesten sind. Im Testzeitraum sind wir übrigens mit folgenden Charakteren losgezogen:

Qunari, Schurke, Schleierspringer

Elf, Schurkin, Krähen von Antiva

Mensch, Magier, Graue Wächter

Mensch, Krieger, Schattendrachen

Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober für Playstation 5, Xbox Series und PC und ist der mittlerweile vierte Teil der BioWare-Rollenspiel-Reihe. Zum ersten Mal handelt es sich um einen direkten Nachfolger, der an die Ereignisse von Dragon Age: Inquisition anknüpft.

Trotzdem hat sich das Studio bemüht, auch Neueinsteigende genügend abzuholen. Wie das gelungen ist, erfahrt ihr im oben verlinkten Test zum Spiel.

Verratet uns gerne auch in den Kommentaren mehr über euren selbst erstellten Charakter und warum ihr wie angegeben gewählt habt!