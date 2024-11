Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Ob Aloy auch gerne Pokémon spielen würde?

Hallo Hallo Hallöle! Endlich wieder Freitag, endlich wieder Wochenende! Die freie Zeit und das Schmuddelwetter bieten dabei die perfekten Bedingungen für eine entspannte Zock-Session auf der heimischen Couch.

Wir verraten euch wie jede Woche, was uns gerade vor den heimischen Bildschirm fesselt und natürlich wollen wir im Gegenzug auch von euch wissen: Was zockt ihr so am Wochenende?

Das zockt die Redaktion an den freien Tagen

Beginnen wir bei Tobi. Seitdem Balatro auch für Mobile erschienen ist, ist er dem Kartenspiel erneut verfallen. Kann er sich losreißen, will er sich den Season 1-Start in Call of Duty: Black Ops 6 genauer anschauen. Mit seiner Tochter braut er zudem im Dschungel leckere Säfte aus Früchten, denn genau darum geht es im Brettspiel Fabelsaft.

Annika möchte vor Stalker 2 nichts mehr Neues anfangen und hat daher das bereits bekannte Far Cry 5 ausgepackt, um dort ein paar Spaziergänge durch die Wildnis zu unternehmen. Damit das nicht langweilig wird, spielt sie nebenher noch fleißig Pokémon TCG Pocket.

Das Taschenmonster-Sammelkartenspiel beschäftigt auch Linda, die am Wochenende ohnehin unterwegs ist und nur am Handy zocken kann. Aber auch Rae, Mary und Basti öffnen Kartenpacks und liefern sich spannende Duelle. Die beiden Erstgenannten werden auch noch in Everholm entspannen oder Dragon Age spielen.

Basti wird sich zudem, genau wie Dennis und Chris, auch noch in das neue Abenteuer von Aloy stürzen und unterhaltsame Koop-Stunden in LEGO Horizon Adventures verbringen. Wenn Chris nicht Pfeile auf Robo-Dinos abfeuert, richtet er seinen neuen Ayaneo Flip DS ein und hofft, dass ihm die Einrichtung des Windows-Handhelds leicht von der Hand geht.

Samara spielt weiter Dragon Age: The Veilguard, wo sie zwar schon die Platin-Trophäe ergattern konnte, aber noch ein weiteres Ende sehen möchte. Eleen und Myki sind noch von der Monster Hunter Wilds-Beta berauscht und jagen daher dicke Viecher in Monster Hunter World.

Und ich (Kevin) werde mich durch einige verschiedene, kleine Spiele probieren. Auf der Liste stehen unter anderem Drova, das mir in der ersten Stunde sehr gut gefallen hat und Toads of the Bayou, ein Roguelike-Deckbuilder mit schwer bewaffneten Fröschen! Außerdem will ich Chicken Police: Into the Hive abschließen.

Und das war es auch schon von uns. Jetzt sind wir natürlich äußerst gespannt, was euch am Wochenende so beschäftigt und ob einige von euch ebenfalls in den oben genannten Spielen versumpfen. Oder habt ihr ganz andere Pläne? Verratet es uns unbedingt in den Kommentaren!

Wir wünschen euch auf jeden Fall ein fantastisches Wochenende und viel Spaß beim Zocken und allen anderen Aktivitäten. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund!