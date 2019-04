In Watch Dogs 3 machen wir London unsicher. Das wurde bereits mehrfach spekuliert, geleakt sowie bestätigt und scheint mittlerweile festzustehen. Der bekannte Gaming-Insider Jason Schreier von Kotaku hat das London-Setting für den nächsten Teil der Hacker-Spielereihe erneut bestätigt. Diesmal ganz explizit.

Wach Dogs 3: Neuer Charakter & London-Setting offenbar bestätigt

Die Hinweise verdichten sich: Ubisoft selbst hat es bereits angedeutet und unter anderem in einem Watch Dogs 2-Patch Hinweise gestreut. Dann gab es diverse Gerüchte und Leaks, allerdings noch keine offizielle Bestätigung, Enthüllung oder Ankündigung.

Insider macht es nochmal deutlich: Jason Schreier hatte sich bereits zu den Leaks rund um das vermeintliche Assassin's Creed: Legion und Watch Dogs 3 geäußert. Die Infos zu Ersterem hielt er für wenig glaubwürdig, aber er bestätigte das London-Setting des nächsten Watch Dogs.

In einem Kotaku-Artikel zu möglichen Assassin's Creed-Teasern in The Division 2 lässt der Journalist mit den hervorragenden Beziehungen in die Gaming-Industrie einen bemerkenswerten Halbsatz fallen:

"Ein neuer Patch für Watch Dogs 2 lieferte einen bedeutenden Hinweis für Watch Dogs 3 und teilte der Welt mit, dass es in London spielen wird (was es auch tut)."

Wie wahrscheinlich ist das? Sehr. Auch wenn es immer noch nicht offiziell bestätigt ist: Jason Schreier gilt als äußerst zuverlässige Quelle. Leaks beziehungsweise Gerüchte machen schon länger die Runde und Ubisoft hat selbst entsprechende Teaser veröffentlicht.

Die bisherigen Gerüchte rund um Watch Dogs 3

Erscheint Watch Dogs 3 für PS5 & Xbox Scarlett? Wann Watch Dogs 3 erscheint, steht natürlich noch nicht fest. Aber möglicherweise kommt das Spiel erst für die nächste Konsolengeneration. Allerdings wird auch spekuliert, dass der Hacker-Titel noch dieses Jahr erscheinen könnte.

Weibliche & männliche Hauptfigur: Im Leak aus dem Februar gibt es noch eine ganze Reihe an Dingen, die Watch Dogs 3 angeblich mitbringen soll. Demnach können wir offenbar das Geschlecht unseres Charakters wählen, die Story bleibt aber gleich.

Noch mehr Hacking: Desweiteren sollen kleine Handfeuerwaffen, Messer und Gadgets im Vordergrund stehen. Watch Dogs 3 legt den Fokus des Gameplays angeblich noch stärker auf das Hacken von Gegnern und Gegenständen.

Freut ihr euch auf ein Watch Dogs 3 in London? Welche Stadt würdet ihr gern unsicher machen?