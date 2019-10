Watch Dogs Legion erlaubt maximal 20 Charaktere gleichzeitig

Watch Dogs Legion wagt eine Neuerung, die es so in keinem anderen Spiel gibt: Ihr könnt in Ubisofts drittem Teil der Open World-Reihe theoretisch fast alle NPCs für eure Zwecke rekrutieren. Das klingt zu gut, um wahr zu sein? Na gut, es gibt doch eine Einschränkung, die aber eigentlich selbstverständlich ist: Ihr dürft nicht nach und nach wirklich alle NPCs der ganzen Spielwelt anheuern, sondern seid immer auf maximal 20 Charaktere gleichzeitig beschränkt.

Watch Dogs Legion lässt euch 'nur' 20 Figuren auf einmal rekrutieren

20 is the Limit: Ihr dürft zwar tatsächlich beinahe alle NPCs, die keine Feinde sind, für eure Zwecke einspannen. Insgesamt wählt ihr aus 9 Millionen. Allerdings klappt das nicht mit einer unbegrenzten Anzahl. Der Trupp, den ihr zusammenstellt, stößt irgendwann an sein Limit. Das liegt bei 20 Charakteren, die ihr insgesamt gleichzeitig rekrutieren könnt.

Dass in eurer DeadSec-Widerstandsgruppe immer nur 20 Figuren gleichzeitig gespielt und rekrutiert werden können, hat der Ubisoft-Entwickler Kent Hudson in einem Interview mit SegmentNext verraten. Höchstwahrscheinlich lassen sich die Charaktere austauschen und ersetzen, wenn einer zum Beispiel das Zeitliche segnet oder ihr neue Leute anheuern wollt.

Wie das mit dem "alle NPCs spielen" genau funktionieren soll, erklärt dieser Trailer. Ihr könnt aber auch hier nachlesen, was die Entwickler auf unsere Fragen zum verrückten Charaktersystem geantwortet haben.

Noch mehr Details zu Watch Dogs Legion haben wir hier für euch gesammelt:

Watch Dogs Legion erscheint am 6. März 2020 für PC, PS4 und Xbox One.

Wie findet ihr die Begrenzung auf 20 rekrutierbare Charaktere gleichzeitig und was haltet ihr vom NPC-System generell?

