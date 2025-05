Clair Obscur Expedition 33: Fan sammelt 3,8 Millionen Erfahrungspunkte in einer Stunde in Akt 1 - so funktioniert die Farming-Methode

Besonders schnell geht das Farmen mit Maelle.

Die Kämpfe in Clair Obscur: Expedition 33 sind sehr speziell. Schließlich basieren sie zwar auf einem Rundensystem, bestehen können wir aber eigentlich nur, wenn wir gegnerische Attacken lernen und mit präzisen Echtzeit-Interaktionen wie Paraden oder Ausweichen reagieren.

Tut ihr euch aber schwer damit, dann helfen natürlich ein paar XP und Charakter-Level ordentlich weiter und in einem Video zeigt ein Fan, wie er einen ganzen Sack davon ziemlich schnell abräumt - und das schon in Akt 1! Wir verraten euch den Farming-Spot und mit welchem Build das besonders effektiv geht.

XP-Farming in Clair Obscur: Fan zeigt seine Methode in Akt 1

Im TikTok-Video teilt User Sarthegames einen persönlichen Tipp zum XP-Farmen. An die enstprechende Stelle im Spiel gelangt ihr schon früh, nämlich, nachdem ihr Esquies Nest absolviert habt.

Beim Gegner, den ihr hier farmt, handelt es sich um einen Gestral in der Geheimen Gestral-Arena. Die findet ihr auf der World-Map im Westen des Dorfes. Ihr habt hier vier Kämpfe, die ihr beliebig oft wiederholen könnt. Interessant ist vor allem der letzte Gegner, Julien. Ein Sieg kann euch hier über 31.000 XP etwa alle 30 Sekunden bescheren, wenn ihr es richtig angeht.

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

Der Vorteil hier ist aber, selbst wenn ihr einen anderen Build nutzt und nicht ganz so schnell seid, könnt ihr ganz einfach und unkompliziert farmen. Die Kämpfe verlangen euch nicht viel ab und ihr müsst nicht extra zu einer Flagge rennen, um den Gestral respawnen zu lassen.

Wird ein Kampf bestritten, ohne Schaden zu nehmen, gibt es ein dickes Plus von 20% auf die XP und das ist hier eben richtig einfach. Die Arena-Kämpfe werden einzeln bestritten, trotzdem bekommen auch alle, die nicht gekämpft haben, anteilig XP und das nicht zu knapp.

Diesen Build nutzt der Fan

Der eingesetzte Charakter ist in diesem Fall Maelle mit der Waffe Medalum. Diese bekommt ihr, wenn ihr in der Story-Quest im Gestraldorf die Fremde mit Maelle besiegt. Eine weitere Methode, falls ihr die Begegnung mit einer anderen Figur bestritten habt, ist etwas aufwendiger, weil ihr dafür Golgra an unterschiedlichen Orten herausfordern müsst.

Der Vorteil mit Medalum: Ihr startet direkt in der Virtuosen Haltung für +200% Schaden. Zudem hat Sarthegames folgende Pictos ausgerüstet, die so oder so helfen:

Beflügelndes letztes Gefecht : Ihr erhaltet Kraftvoll, wenn eine Figur alleine kämpft

: Ihr erhaltet Kraftvoll, wenn eine Figur alleine kämpft Kritisches letztes Gefecht : 100% Crit.-Chance, wenn eine Figur alleine kämpft

: 100% Crit.-Chance, wenn eine Figur alleine kämpft Einzelkämpfer: +50% Schaden, wenn eine Figur alleine kämpft

Ein kleiner Trick, den der Fan nutzt, ist außerdem, dass Maelle bei ihm keinen hohen Geschwindigkeitswert hat, sodass der Gestral sie zunächst zweimal angreift. Klingt wie ein Nachteil, ist aber ein Vorteil, da sich hier die Chance für massiven Konterschaden auftut. Danach nutzt er Furioses Florett. Für 6 AP gibt es dabei 3 Treffer mit hohem physischen Schaden.

