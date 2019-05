Weekend Sale im PS Store - Diese PS4-Spiele lohnen sich [Anzeige]

Im Weekend Sale des PlayStation Store gibt es diesmal PS4-Hits von Electronic Arts günstiger. Die Angebote gelten ab heute bis Sonntag. hier stellen wir euch die Deals vor und verraten, für wen sich der Kauf lohnt.

Fifa 19

Das richtige Spiel für: Fußballfans, die die Champions League in toller Atmosphäre genießen möchten.

Nicht so gut für: Besitzer des Vorgängers, die große spielerische Änderungen erwarten.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

EAs Fußballsimulation Fifa 19 gibt es im Weekend Sale für 24,99€ statt 69,99€. Auch die Ultimate Edition ist reduziert und für 39,99€ statt 99,99€ zu haben. Wer sich neben Fußball auch für American Football interessiert, kann zudem zum Bundle mit Fifa 19 und Madden NFL 19 greifen und bezahlt dann 34,99€ statt 89,99€.

Für Champions: Mit Fifa 19 kehrt endlich die Champions League zurück. In den vergangenen Jahrgängen hatte sich Konkurrent Pro Evolution Soccer die Lizenz geschnappt, nun spendiert EA der Königsklasse eine großartige Inszenierung mit packender Stadionatmosphäre. Besser hat man den höchsten europäischen Wettbewerb noch nie umgesetzt gesehen.

Gewohnte Qualität: Ansonsten hat sich wenig getan, was beim Gameplay kein Problem ist, da dieses sich ohnehin schon seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau befindet. Leider bedeutet das aber auch, dass sich an den nervigen Mikrotransaktionen im Ultimate Team Mode weiterhin nichts geändert hat.

Fazit: EA musste in der Vergangenheit viel Kritik für seine Mikrotransaktionen einstecken. Fifa 19 bietet aber auch dann noch mehr als genug Spielspaß und Inhalte, wenn man den Ultimate-Team-Modus vollständig ignoriert. Besitzer des Vorgängers brauchen aber nur dann zuzuschlagen, wenn sie die Champions League endlich mit der Inszenierung nachspielen wollen, die sie verdient hat.

Fifa 19 für 24,99€ im Weekend Sale des PlayStation Store

Battlefield V

Das richtige Spiel für: Fans von Multiplayer-Shootern mit großen, dynamischen Schlachten.

Nicht so gut für: Solospieler.

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Battlefield V ist im Weekend Sale von 69,99€ auf 29,99€ reduziert. Die Deluxe Edition gibt es für 34,99€ statt 89,99€.

Packende Schlachten: Im Multiplayer liefert Battlefield V nicht nur die gewohnte Qualität, sondern legt noch einen drauf: Die Möglichkeit, an bestimmten Punkten Verteidigungsanlagen zu errichten, macht die Gefechte in Verbindung mit den teilweise zerstörbaren Gebäuden noch dynamischer. Die Solokampagne ist aber trotz des vielversprechenden Ansatzes, die weniger bekannten Geschichten des zweiten Weltkriegs zu erzählen, wieder nur eine nette Dreingabe.

Tolle Technik: Hinsichtlich der Grafik überzeugt Battlefield V vollkommen. Die Landschaften und Gebäude sahen dank Frostbyte-Engine mit ihren detaillierten Texturen schon in den Vorgängern großartig aus. Bei den Animationen der Soldaten wurde noch einmal gründlich nachgebessert, was viel zur überzeugenden Schlachtatmosphäre beiträgt. Unser Tester kürte Battlefield V deshalb sogar zum derzeit schönsten Multiplayer-Shooter auf dem Markt.

Fazit: Im Multiplayer gibt sich die Battlefield-Reihe erneut keine Blöße. Wer auf Shooter mit bombastischer Schlachtatmosphäre steht, kommt hier fraglos auf seine Kosten. Die Solokampagne hingegen ist zwar ganz nett, allein dafür braucht man sich Battlefield V aber nicht zu kaufen.

Battlefield V für 29,99€ im Weekend Sale des PlayStation Store

A Way Out

Das richtige Spiel für: Alle, die gern zu zweit eine gut inszenierte Geschichte erleben möchten.

Nicht so gut für: Alle, die nach anspruchsvollem Gameplay suchen.

GamePro-Wertung: 79 Punkte

Auch A Way Out gibt es an diesem Wochenende günstiger. Der Koop-Titel, in dem ihr zwei Verbrecher auf der Flucht vor der Justiz spielt, kostet 19,99€ statt 29,99€.

Packend inszeniert durch Splitscreen: Glanzstück des Koop-Spiels ist sein Splitscreen, der den Bildschirm nicht starr in zwei Hälften unterteilt, sondern sich dem Spielgeschehen anpasst und teilweise fließend in toll inszenierte Zwischensequenzen übergeht. Weil ihr stets sehen sollt, was euer Partner gerade tut, wird euch das Geschehen übrigens auch dann im Splitscreen angezeigt, wenn ihr euch für den Onlinemodus entscheidet.

Spielerisch seicht: A Way Out fesselt vor allem durch Story und Inszenierung. Das Gameplay hingegen beschränkt sich weitgehend auf einfache Geschicklichkeitsübungen, seichte Rätsel und anspruchslose Schleichpassagen. Wer eine Herausforderung sucht, ist hier falsch. Immerhin ist für Abwechslung gesorgt, denn die fünf Kapitel unterscheiden sich deutlich voneinander und bieten unter anderem Kletter-, Fahrt- und Shootersequenzen.

Fazit: Ob der Kauf von A Way Out sich für euch lohnt, hängt vor allem von der Frage ab, ob ihr den passenden Mitspieler habt. Wenn ihr jemanden kennt, mit dem ihr euch gern zu zweit durch eine packende Story kämpft, über Entscheidungen und Storywendungen diskutiert und selbst beim Streiten noch Spaß habt, solltet ihr euch das Adventure nicht entgehen lassen. Solospieler schauen hingegen in die Röhre, denn A Way Out ist wirklich nur im Koop spielbar.

A Way Out für 19,99€ im Weekend Sale des PlayStation Store

Die Sims 4

Das richtige Spiel für: Alle, die gern Menschen dabei beobachten, wie sie dumme Entscheidungen treffen.

Nicht so gut für: Alle, die nicht bereit sind, sich in die gewöhnungsbedürftige Steuerung einzuarbeiten.

GamePro-Wertung: 73 Punkte

Den vierten Teil der Sims-Reihe gibt es in den Wochenendangeboten für 14,99€ statt 39,99€. Auch diverse Add-Ons sind reduziert.

Charmanter WG-Wahnsinn: Auch Teil 4 der Lebenssimulation verfügt wieder über den üblichen Sims-Charme. Allein das Beobachten der virtuellen WGs macht eine Menge Spaß, weil sich unsere Sims am laufenden Band in skurrile Situationen stürzen und uns mit den seltsamsten Wünschen und Bedürfnissen überraschen. Dank des überarbeiteten Emotionssystems spielen individuelle Launen dabei eine noch größere Rolle als zuvor.

Neu ist nicht besser: Leider ist die Bedienung etwas fummelig geraten. Bis man sich daran gewöhnt hat, im Baumodus die Kamera mit dem linken und den Cursor mit dem rechten Analogstick zu steuern, vergeht einige Zeit. Das hat Die Sims 3 schon besser gelöst. Außerdem gibt es die frei erkundbare Open World des Vorgängers nicht mehr. Stattdessen ist die Spielwelt in vergleichsweise kleine Bereiche aufgeteilt, zwischen denen längere Ladezeiten liegen.

Fazit: Auch in Die Sims 4 macht das virtuelle Zusammenleben wieder eine Menge Spaß, das neue Emotionssystem ist eine gelungene Verbesserung. Davon abgesehen hat sich im Vergleich zum Vorgänger aber auch einiges verschlechtert, sodass die Reihe mit Teil 4 keinen klaren Schritt nach vorn machen kann.

Die Sims 4 für 14,99€ im Weekend Sale des PlayStation Store

Zur Übersicht über die gesamten Weekend Deals im PlayStation Store kommt ihr durch folgenden Link:

Wochenendangebote im PlayStation Store