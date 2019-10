Weekend-Sale im PS Store - PS4-Spiele bis zu 78% günstiger [Anzeige]

Die Wochenendangebote im PlayStation Store liefern diesmal eine bunte Mischung aus RPGs, Action- und Sportspielen. Neben einigen schon etwas älteren Titeln, die zu teils sehr günstigen Preisen zu haben sind, sind auch ein paar gerade erst erschienene Spiele reduziert. Die Deals gelten bis 1 Uhr morgens am kommenden Dienstag. Hier stellen wir euch die Highlights vor:

Monster Hunter: World

Das richtige Spiel für: Alle, die auf Koop, große Monster und eine ausgedehnte Beutejagd stehen.

Nicht so gut für: Solospieler und alle, die nicht viel Zeit haben.

GamePro-Wertung: 89 Punkte

Der Rabatt von 33% auf Monster Hunter: World klingt zunächst nicht riesig. Allerdings fällt er nur deswegen vergleichsweise schmal aus, weil auch der reguläre Preis inzwischen auf 29,99€ gesenkt wurde. Am Wochenende bekommt man die Monsterhatz nun also für 19,99€.

Viel Beute: Die Grundidee von Monster Hunter: World ist einfach: Wir machen gemeinsam oder in der Gruppe Jagd auf riesige Monster, um aus ihren Überresten Ausrüstungsgegenstände zu basteln, durch die wir uns mit noch größeren Monstern anlegen können. Diese simple Spirale reicht aus, um Dutzende, wenn nicht gar weit über 100 Stunden zu motivieren, nicht zuletzt deshalb, weil das Actionspiel immer wieder neue Mechaniken einführt.

Zusammenarbeit ist wichtig: Zu Beginn von Monster Hunter: World kommen wir gut allein klar. Das gilt auch für Neueinsteiger, die durch zahlreiche Tipps sanft an die teils recht komplexen Systeme herangeführt werden. Im späteren Spielverlauf treffen wir jedoch auf Monster, denen wir allein nur sehr schwer beikommen können. Wer nur solo spielen will, muss sich also auf zähen Spielfortschritt einstellen.

Fazit: Im Koop ist Monster Hunter: World ein großer Spaß und angesichts der Masse an Inhalt, die schon das Hauptspiel ohne Erweiterung mitbringt, zum derzeitigen Preis ein echtes Schnäppchen. Überzeugte Solospieler, die sich nicht wenigstens mal zwischendurch für ein besonders zähes Monster mit anderen zusammentun wollen, könnten aber bald frustriert sein.

Monster Hunter World statt 29,99€ für 19,99€ im PlayStation Store

Ni no Kuni 2

Das richtige Spiel für: Alle, die in einem RPG gern selbst Befehle geben, anstatt nur die Aufträge anderer zu erfüllen.

Nicht so gut für: Alle, die nach einer spielerischen Herausforderung suchen.

GamePro-Wertung: 86 Punkte

Das bunte JRPG Ni no Kuni II, in dem wir in die Haut eines Königs schlüpfen, gibt es am Wochenende 78% günstiger, also für 14,99€ statt 69,99€. Auch die Prince's Edition ist reduziert, von 89,99€ auf 19,99€.

Wie ein echter König: Von anderen Rollenspielen hebt Ni no Kuni II sich nicht zuletzt durch seinen Strategieteil ab. Wie ein echter König verwalten wir unser Reich, beginnen Schlachten und treffen eine Menge anderer Entscheidungen, mit denen sich ein König eben so herumschlagen muss. Allzu viel strategische Komplexität darf man nicht erwarten, aber der Atmosphäre tut es sehr gut, dass wir tatsächlich Kontrolle über unser Reich haben.

Ein Kinderspiel? Obwohl Ni no Kuni II erneut äußerst niedlich aussieht, erzählt es eine sehr erwachsene Geschichte über Krieg und Machtgier. Was hingegen den Schwierigkeitsgrad angeht, könnte sich das RPG über die Bezeichnung "Kinderspiel" nicht beklagen. Zumindest in der ersten Hälfte gibt es kaum spielerische Herausforderungen, erst im späteren Verlauf werden die Kämpfe auch für geübte Rollenspieler spannend.

Fazit: Wenngleich man vom Strategieteil nicht zu viel erwarten darf, funktioniert die Genremischung in Ni no Kuni II sehr gut. Es ist eine wohltuende Abwechslung, in einem RPG auch mal unserem Stand entsprechend Befehle geben zu dürfen, anstatt immer nur die Drecksarbeit für andere zu machen. Leider dürften sich Profis vor allem in der ersten Hälfte unterfordert und dadurch vielleicht etwas gelangweilt fühlen.

Ni no Kuni 2 statt 69,99€ für 14,99€ im PlayStation Store

Bloodstained: Ritual of the Night

Das richtige Spiel für: Alle Castlevania-Fans, die einfach nur mehr wollen.

Nicht so gut für: Alle, die auf ein paar kreative Gameplay-Ideen gehofft hatten.

Erst im Juni ist Bloodstained erschienen, jetzt gibt es den geistigen Castlevania-Nachfolger für 26,79€ statt 39,99€ in den Weekend Deals.

Alles wie früher: Spielerisch unterscheidet sich Bloodstained kaum vom Vorbild Castlevania: Symphony of the Night. Zwar mussten schon aus Lizenzgründen eine neue Spielwelt und Protagonisten her. Aber die mit Dämonenkräften ausgestattete Miriam macht im Grunde wenig anders als die Belmonts in der Vorlage: Als eine Burg voller Dämonen auftaucht, geht sie hinein, um die Brut auszuräuchern.

Mehr drin: Der aus Hüpfen und Kämpfen bestehende Kern des 2D-Spiels ist zwar gleich geblieben, dafür weiß das Drumherum zu beeindrucken. Bloodstained überzeugt nicht nur durch einen stimmungsvoll düsteren Anime-Grafikstil, sondern auch durch eine große Auswahl an Waffen, Spezialfähigkeiten und kreativ gestalteten Monstern. Außerdem ist das Actionspiel mit rund 20 Stunden Spielzeit recht lang im Vergleich zum Vorbild.

Fazit: Bloodstained: Ritual of the Night ist das ideale Spiel für alle Castlevania-Fans, die schon lange auf einen würdigen Nachfolger gewartet haben. Sie bekommen hier einen Titel, der sich nicht nur fast genauso spielt wie das Original, sondern auch noch jede Menge Inhalt bietet. Wer hingegen noch nie viel mit Castlevania anfangen konnte, kann sich den Kauf sparen, denn Bloodstained macht kaum etwas neu oder anders.

Bloodstained: Ritual of the Night statt 39,99€ für 26,79€ im PlayStation Store

Madden NFL 20 und NHL 20

Die richtigen Spiele für: Alle Sportfans, die nicht schon den jeweiligen Vorgänger besitzen.

Nicht so gut für: Alle, die Mikrotransaktionen hassen.

Mit NHL 20 und Madden NFL 20 gibt es zwei erst in den letzten Monaten erschienene Ableger von EAs Sportspielserien günstiger. Der Rabatt beträgt 29%. Damit fällt der Preis jeweils von 69,99€ auf 49,69€

Ein bisschen Neues: Man kann den beiden Neuauflagen zumindest nicht vorwerfen, dass sie vollständig auf der Stelle treten. Madden NFL 20 bringt einige spielerische Verbesserungen, vor allem hinsichtlich der Steuerung, sowie den spaßigen neuen Superstar-K.O.-Modus mit. NHL 20 überholt endlich den Franchise-Modus und verpasst ihm ein neues Coaching-System.

Madden NFL 20 statt 69,99€ für 49,69€

Viele Transaktionen: Natürlich haben beide Titel wie üblich einen mit Mikrotransaktionen vollgestopften Ultimate Team Mode. Hier das eigene Traumteam zusammenzustellen, ohne eine Menge Echtgeld zu investieren, ist nicht leicht. Glücklicherweise beschränkt sich der Lootbox-Wahnsinn auf diesen Modus. Da es genug andere Modi und Inhalte gibt, um den Preis zu rechtfertigen, kann man sich damit abfinden.

Fazit: Allen Mikrotransaktionen zum Trotz bieten Madden NFL 20 und NHL 20 auch ohne weiteren Echtgeldeinsatz genug Inhalt fürs Geld. Das gilt zumindest, wenn man nicht schon den Vorgänger besitzt. Denn obwohl beide Teile durchaus bedeutsame Verbesserungen aufweisen, sind 49,69€ noch immer viel Geld für ein solches Update. Wer aber schon eine Weile ausgesetzt hat und wieder einsteigen möchte, dem kann man den aktuellen Jahrgang empfehlen.

NHL 20 statt 69,99€ für 49,69€

Weitere Angebote (Auswahl):

Hier geht's zur Übersicht über die gesamten Angebote:

Wochenendangebote im PlayStation Store