Weihnachtsmann & Co. KG - Schaut die komplette Serie jetzt kostenlos auf Deutsch: Alle 26 Folgen gibt's ab sofort auf YouTube

Weihnachtsmann & Co. KG gibt es jetzt auch auf YouTube.

Weihnachtsmann & Co. KG ist ein absoluter Serien-Klassiker, der erstmals 1997 auf den Fernsehbildschirmen flimmerte. Seitdem wird die weihnachtliche Serie jährlich im TV ausgestrahlt und gehört für viele Menschen zur festlichen Zeit einfach dazu.



Nicht nur im TV: Wenn euch die TV-Sendetermine nicht in den Kram passen oder ihr die gesamte Serie auf einen Schlag nachholen wollt, dann haben wir gute Nachrichten für euch: Weihnachtsmann & Co. KG gibt es jetzt auf YouTube – kostenlos und auf deutsch.

Weihnachtsmann & Co. KG im Jahr 2024 schauen - komplette Staffel kostenlos auf YouTube

Der offizielle YouTube-Kanal von Toggo hat Weihnachtsmann & Co. KG jetzt nämlich komplett hochgeladen. Alle 26 Folgen der Zeichentrickserie könnt ihr hier in einem 10-stündigen Special sehen. Viel Spaß!

Weihnachtsmann & Co. KG läuft weiterhin im Fernsehen bei Super RTL

Und für alle, die es klassisch mögen: Weihnachtsmann & Co. KG wird bereits seit dem 4. November 2024 auf Super RTL ausgestrahlt, ihr könnt euch die Wiederholungen aber noch bis zum 21. Dezember 2024 anschauen. Alle Sendetermine findet ihr auf der Website Fernsehserien.de.

Weihnachtsmann & Co. KG erzählt in 26 Folgen die Geschichte vom bärtigen, namensgebenden Weihnachtsmann, der gemeinsam mit seinen drei helfenden Elfen Spielzeuge am Nordpol produziert. Ziel ist natürlich, dass die Geschenke pünktlich zum Fest mithilfe der drei Rentiere Rudolf, Donner und Blitz an alle Kinder verteilt werden, doch dabei stehen den Helden der fiese Grantelbart und seine rechte Hand Gugor im Weg.

Die Serie Weihnachtsmann & Co. KG feierte am 1. Dezember 1997 mit dem Originaltitel "Le monde secret du Père-Noël" ihr Fernseh-Debüt in Frankreich. Der Weg nach Deutschland dauerte nicht lang, denn am 10. Dezember 1997 folgte bereits die Erstausstrahlung auf Super RTL.

Werdet ihr Weihnachtsmann & Co. KG auf YouTube oder doch lieber klassisch im TV schauen? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!