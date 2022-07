Welcher Spielertyp bist du in The Elder Scrolls Online?

Das große MMORPG The Elder Scrolls Online (ESO) bietet für jeden Spielertyp idealen Content. Doch welchem Typ entsprecht ihr eigentlich und wie kann ESO hier auf eure Bedürfnisse eingehen? Erfahrt es in unserem Persönlichkeitsquiz zu ESO.

Online-Rollenspieler werden von einer Vielzahl an Menschen gespielt. Manche lieben es, sich hart ins Spiel reinzufuchsen. Andere wiederum spielen nur so nebenbei und vor allem, wenn ein neues Add-on da ist.

Wieder andere sind Jäger, Sammler und begeisterte Handwerker. Eine in ESO typische Gruppe von Spielern geht natürlich auch dem Rollenspiel nach und denkt sich komplexe Charaktere und Szenarien aus.

Doch welcher Spielertyp bist du? Damit ihr wisst, welchem Spielertyp ihr entsprecht und was ihr in ESO alles machen könnt, haben wir dieses Persönlichkeitsquiz für euch erstellt. Darin erfahrt ihr, ob ihr mehr zu den Hardcore-Gamern, Gelegenheitsspielern, Rollenspielern oder Sammlern gehört.

Wie funktioniert das Quiz? Insgesamt kannst du 8 Fragen zu deiner Spielweise in ESO beantworten und bekommst am Ende eine Einschätzung über deinen Spielertyp. Jede Frage passt dabei zu einem bestimmten Typ und am Ende entscheiden die Antworten, die bei dir überwiegen.

Dieses Quiz kannst du so oft wiederholen, wie du möchtest. Aber du kannst während des Ausfüllens keine Antworten mehr ändern. Hast du dich komplett in den Antworten geirrt, dann aktualisiere die Seite und das Quiz startet von vorn.

Aber egal, was bei dem Quiz herauskommt und welcher Spielertyp ihr seid, in The Elder Scrolls Online und vor allem im aktuellen Kapitel High Isle habt ihr anschließend viel zu tun.

Hardcore-Spieler dürfen sich in der aktuellen Prüfung bei den Grauensegelpiraten austoben und über die zahlreichen Anpassungen am Gameplay und deren Folgen nachdenken.

Casual-Spieler bekommen mehr von dem, was ihnen gefällt und können sich in einer riesigen Welt voller Aufgaben und Entdeckungen verlieren.

Rollenspieler haben mit der neuen Story um Intrigen und Verschwörungen noch mehr Möglichkeiten, ihre eigenen Storys im Spiel zu schreiben.

Handwerkern dürfen sich über neue Rezepte und Stile freuen. Und die beiden neuen Inseln bieten viel Raum für das Sammeln von seltenen Ressourcen.

ESO und das neue Kapitel High Ilse bieten also für jeden Spielertyp massig Content. Ihr kommt also auf jeden Fall auf eure Kosten und könnt euch voll austoben.