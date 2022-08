Reise zur Insel der Bretonen: Elder Scrolls Online + High Isle im Angebot für PS4 + PS5

Im PlayStation Store läuft gerade ein Sale zum Online-Rollenspiel The Elder Scrolls Online. Das Hauptspiel kostet nur noch 5,99€ statt 19,99€, aber auch die High Isle Collector’s Edition und das Collector’s Edition Upgrade sowie Ingame-Währung sind reduziert. Spiel und Add-On bekommt ihr noch bis 1 Uhr morgens 31. August günstiger, die Währung ist nur noch bis 1 Uhr am 23. August reduziert. Hier die Übersicht über die Angebote:

Was ist The Elder Scrolls Online?

The Elder Scrolls Online hat sich nach eher gemischten Meinungen zum Release durch konstante Verbesserungen zu einem der beliebtesten Online-Rollenspiele neben World of Warcraft und Final Fantasy XIV entwickelt. Es gilt als ein MMORPG, das man vergleichsweise gut auch allein spielen und in dem man einfach Fantasy-Abenteuer erleben kann, ganz ähnlich wie in The Elder Scrolls V: Skyrim. Inzwischen ist aber mehr als genug Endgame- und Gruppen-Content dabei, um auch Hardcore-Spieler*innen langfristig zu fesseln. Auch die erst im Juni erschienene Erweiterung High Isle stellt wieder Content für die verschiedensten Spielertypen bereit.

Was bekommt man mit der High Isle Collector’s Edition?

Die High Isle Collector’s Edition verschafft euch zunächst einmal natürlich die Erweiterung High Isle, die euch auf die von ritterlicher Kultur geprägte Meeresenklave der Bretonen schickt und euch die Pläne eines machthungrigen Ordens durchkreuzen lässt. Neben dem neuen Gebiet und der neuen Story bringt das Add-On zwei neue Weggefährten, ein Kartenminispiel, ein neues Weltereignis und eine neue 12-Spieler-Prüfung sowie viele kleine Verbesserungen ins Spiel. Zusätzlich gibt es mit der Collector’s Edition folgende Ingame-Inhalte:

Amenos-Ornaug

Balfiera-Senchejunges

Monturstil des Emporstrebenden Ritters

Andenken „Hort der Intriganten“

Aktionspaket „High Isle“

Wenn ihr die The Elder Scrolls Online Collection: High Isle Collector’s Edition kauft, bekommt ihr zusätzlich zu High Isle und den Ingame-Inhalten auch das Hauptspiel und alle vorherigen Add-On-Kapitel inklusive aller bisherigen Collector’s-Edition-Inhalte. Diese bekommt ihr nicht, wenn ihr das Hauptspiel und das High Isle Collector’s Edition Upgrade einzeln kauft.

Mehr über The Elder Scrolls Online: High Isle könnt ihr im Testbericht unserer Kollegin Gloria bei der GameStar erfahren.