Wie geht es eigentlich bei ESO 2022 nach High Isle weiter? Darauf könnt ihr euch freuen!

Was ist das Jahr des “Vermächtnis der Betonen”? In The Elder Scrolls Online (ESO) ist es üblich, anstatt eines riesigen Addons vier DLCs über ein Jahr verteilt zu bringen, die allesamt ein gemeinsames Thema haben. Zuletzt gab es Drachen im Katzenland Elsweyr oder die Machenschaften eines großen, grimmigen Daedra-Fürsten in Blackwood.

2022 ist das Thema des Jahres “Das Vermächtnis der Bretonen” und es dreht sich um Adelsintrigen sowie eine mysteriöse Druiden-Verschwörung.

ESO 2022 - Darauf könnt ihr euch freuen

In den folgenden Absätzen erfahrt ihr, was gerade an neuem Content erscheint und was noch an Events und DLCs 2022 geplant ist.

Das große Event der Unerschrockenen

Wer sind denn die Unerschrockenen? Die Unerschrockenen sind eine Gilde, der ihr euch anschließen könnt, ähnlich der Vereinigungen der Magier, Krieger oder Diebe. Die Unerschrockenen sind ein wilder Haufen, der sich gern in die übelsten Dungeons Tamriels stürzt und sich mit den dicksten und gefährlichsten Viechern anlegt. Wenn ihr es ihnen gleichtut, dann gibt’s regelmäßige Belohnungen, die ihr euch bei der Gilde verdienen könnt.

Was ist das für ein Event? Das Event der Feierlichkeiten der Unerschrockenen findet vom 8. bis zum 20. September 2022 statt. Das Ereignis lässt euch besondere Belohnungen und Ereignisscheine verdienen, indem ihr beliebige Verliese in der Spielwelt abschließt.

Ihr könnt das Event beginnen, indem ihr die Start-Quest „Ruhm der Unerschrockenen“ startet. Ihr bekommt sie von Serileth bei jeder beliebigen Enklave der Unerschrockenen sowie bei einem der Zelte der Impresaria oder gratis über den Kronen-Shop.

Jedes Mal, wenn ihr an einem Tag während des Events erstmals den finalen Boss in einem Dungeon tötet, verdient ihr euch eine “Unerschrockenen-Belohnungstruhe”. Darin können Goodies und Verbrauchsgegenstände sein, darunter Gold, Stilseiten, Schlüssel der Unerschrockenen, Opalstilseiten und einiges mehr.

Nutzt also die Zeit, um möglichst viele Dungeon leerzuräumen und ordentlich abzusahnen.

Mehr Dungeons und Story - Die vergessenen Tiefen

Wo wir gerade bei Dungeons sind: Seit dem 22. August 2022 könnt ihr auf PC, Mac und Stadia das neue DLC-Paket “Lost Depths” spielen. Auf den Konsolen gibt’s den DLC seit dem 6. September.

Hier handelt es sich um das dritte Inhalts-Update des Jahres und ihr bekommt ein Paket aus zwei launigen Dungeons. Dieses Mal sind es die “Kentertiefen” und die “Erdwurz-Enklave”.

Was sind die Kentertiefen? Erkundet eine mysteriöse, bislang unerforschte Insel und helft einem Magier dabei, einen riesigen Unterwasserkomplex der geheimnisvollen Dwemer zu erforschen. Neben der Erkundung der Tiefen geht ihr hier auch den Spuren des legendären Druidenkönigs nach, der wohl ebenfalls in der Systren-Inselgruppe verschollen ging.

Was ist die Erdwurz-Enklave? Die Erdwurz-Enklave war einst ein Zufluchtsort für alle Druiden der Systren-Inseln. Doch die bösen Druiden vom Feuersangzirkel bedrohen diesen Ort. Ihr helft der Druidin Laurel, die Enklave vor den Feinden zu verteidigen und dabei wertvolle Relikte zu bewahren. Außerdem erfahrt ihr mehr über die Druiden und ihre Geheimnisse.

Die beiden Dungeons sind Teil des „Vermächtnis der Bretonen“ und die Ereignisse darin leiten später das große Finale im DLC Firesong ein.

Das große Helden-Event

Was ist das für ein Event? Ende September erscheint ein weiteres Event namens “Helden der Hochinsel”. Auch hier handelt es sich um ein PvE-Event, bei dem ihr euch nochmal mit ordentlich coolem Loot eindecken könnt.

Dieses Mal gibt es vor allem auf Hochinsel viel zu holen. Ihr könnt unter anderem zusätzliche Ressourcen erhalten und auch das Erschlagen von Weltbossen bringt mehr Belohnungen ein. Sogar die Belohnungen aus den Bosskämpfen von der Prüfung “Grauensegelriff” fallen üppiger aus.

Firesong - Das Abschluss-DLC mit zwei neuen Inseln

Was ist das für ein DLC? Firesong ist ein DLC, der zwei neue Inseln der Systren, Galen und Y'ffelon, hinzufügt. Die Handlung des DLCs schließt die große Story vom Jahr des Vermächtnisses der Bretonen ab.

In der Hintergrundgeschichte kommen die namensgebenden Druiden vom Feuersangzirkel vor. Die stecken hinter den Vorkommnissen der bisherigen Story und ihre Machenschaften bringen Feuer und Tod über die Inseln.

Daher handelt es sich bei den neuen Inseln auch um feurige Vulkaneilande, die ihr bisher noch nie in einem Elder-Scrolls-Spiel erkunden durftet. Freut euch also auf zahlreiche neue Quests, eine spannende Story und ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Der DLC hat noch keinen offiziellen Release-Termin. Aber wenn es so läuft wie in den Jahren zuvor, dann sollte das Finale der großen Story im November 2022 erscheinen. Wie gewohnt wird es eine Prolog-Quest im Vorfeld geben, die sich um den Druidenkönig und seine Irrfahrt dreht.

So viel zu den neuen Inhalten, die euch in ESO 2022 noch erwarten. Wenn ihr nach Herausforderungen sucht, die ihr schon jetzt im Spiel erledigen könnt, dann findet ihr sie hier.