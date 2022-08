Welcher Typ von Student bist du im Uni-Simulator Two Point Campus - Erfahrt es in unserem Quiz!

Was ist Two Point Campus? In Two Point Campus baut ihr eine Uni in liebevoller Kleinarbeit zusammen, bietet abgefahrene Kurse an und ladet noch verrücktere Studenten und Dozenten ein.

Dabei schaut ihr, dass alles reibungslos läuft und die ganze Hochschule nicht gleich wieder nach einem Semester pleite geht, weil ihr zu viel Geld für Blumenbeete und Deko ausgegeben habt. Wie sich das Spiel anfühlt, beschreibt dieser Ersteindruck von Two Point Campus.

Vom Ritter-Azubi bis zum Cyborg - Welcher abgedrehte Studi seid ihr?

Die verschiedenen Studenten kommen in allerhand Archetypen daher, darunter Nerds, Ritter und Goths. Damit eure Uni gedeiht, müsst ihr für jeden Typ Kurse und Aktivitäten finden, die ihnen taugen. Doch was wäre, wenn ihr Teil dieser verrückten Universität wärt? Welcher Typ von Student seid ihr in Two Point Campus?

Um das herauszufinden, haben wir für euch ein spannendes und witziges Quiz vorbereitet. In diesem “Persönlichkeitstest” erfahrt ihr, ob ihr euch beispielsweise als Ritter im Kurs für Lanzengang wiederfindet oder lieber an Killerrobotern herumschraubt.

Wie läuft das Quiz ab? Ihr habt pro Frage eine Antwort und je nachdem, wie ihr abstimmt, werdet ihr einem bestimmten Studententyp zugeordnet. Die Summe der Zuordnungen am Schluss bestimmt, welche Art von Studi ihr an der irren Uni seid.

Ihr könnt das Quiz beliebig oft wiederholen, doch während des Quizzes lassen sich einmal abgegebene Antworten nicht mehr revidieren. Solltet ihr euch also brutal verklickt haben, dann startet das Quiz einfach neu, indem ihr die Seite erneut ladet.

Viel Spaß beim Abstimmen!

Wenn ihr euch schon auf das Leben an der irren Uni freut, dann könnt euch das launige Spiel ab dem 9. August 2022 für die Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Steam sowie die Xbox One als auch Series S/X kaufen.