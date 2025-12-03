Über 2770 Episoden in 56 Jahren: Dieser Weltrekord-Anime stellt selbst One Piece in den Schatten

Da steht selbst Ruffy der Mund offen. Dieser Weltrekord ist wirklich sagenhaft.

Wollt ihr den Anime nachholen, der die meisten TV-Jahre auf dem Buckel hat, müsst ihr euch neben Schule und Arbeit ungefähr 65.000 Minuten freischaufeln – und am besten in Japan leben, wo die Serie seit 1969 ausgestrahlt wird.

Wart ihr euch bislang also recht sicher, dass One Piece, Pokémon oder Doraemon mit ihren über 1000 ausgestrahlten Episoden in dieser Kategorie recht weit vorne liegen, habt ihr sicher noch nie vom Anime Sazae-san gehört, der seit nunmehr 56 Jahren auf dem japanischen Sender Fuji TV ausgestrahlt wird.

Sazae-san... ? Darum geht's im Rekord-Anime

Im Westen dürfte Sazae-san selbst vielen Anime-Fans eher unbekannt sein. In Japan wird jedoch seit 1969 wöchentlich eine Folge des Anime ausgestrahlt, die stets in drei kleine Geschichten unterteilt ist.

Im Kern dreht sich der Anime um das alltägliche Leben einer Familie aus Tokio. Die Geschichten behandeln dabei vor allem Probleme unterschiedlicher Zeitepochen des 20. Jahrhunderts, wie Hungersnöte in den Nachkriegsjahren oder auch die Studentenbewegungen der 1960er.

Hier könnt ihr euch anschauen, wie die erste Episode aussieht:

Dass der Anime über die Jahre hinweg so erfolgreich blieb und nie eingestellt wurde, soll vor allem daran liegen, dass die Charaktere sehr nahbar sind. Es soll leicht sein, sich mit den Figuren zu identifizieren, aber auch über ihre Missgeschicke zu lachen. (via Wikipedia)

Der Erfolg von Zeichnerin Hasegawa Machiko führt zudem dazu, dass mehr Frauen als Manga-Zeichnerinnen aktiv wurden.

Die Anime mit den meisten Episoden

Falls ihr euch jetzt fragt, welche Anime im Wettrennen um die meisten Episoden ganz weit vorne liegen, hier die Top 10 (via List of anime series by episode count / Wikipedia, Stand: 12. November 2025 - auf Basis diverser seriöser Datenbanken):

Platz 1: Sazae-san (über 2770, seit 1969)

(über 2770, seit 1969) Platz 2: Nintama Rantaro (über 2500, seit 1993)

(über 2500, seit 1993) Platz 3: Ojarumaru (über 2120 Episoden, seit 1998)

(über 2120 Episoden, seit 1998) Platz 4: Oyako Club (1818 Episoden, 1994-2013)

(1818 Episoden, 1994-2013) Platz 5: Doraemon (1787 Episoden, 1979-2005)

(1787 Episoden, 1979-2005) Platz 6: Soreike! Anpanman (über 1680 Episoden, seit 1988)

(über 1680 Episoden, seit 1988) Platz 7: Kirin Monoshiri Yakata (1565 Episoden, 1975-1979)

(1565 Episoden, 1975-1979) Platz 8: Kirin Ashita no Calendar (1498 Episoden, 1980-1984)

(1498 Episoden, 1980-1984) Platz 9: Manga Nippon Mukashibanashi (1494 Episoden, 1975-1995)

(1494 Episoden, 1975-1995) Platz 10: Chibi Maruko-Chan (über 1460 Episoden, seit 1995)

Erst auf etwas späteren Plätzen reihen sich dann Anime ein, die auch im Westen überaus erfolgreich sind. Darunter Detektiv Conan (Case Closed) mit über 1170 Folgen, Naruto Shippuden mit 500 Episoden und natürlich nicht zu vergessen: One Piece, deren original Anime-Serie aktuell auf über 1140 Folgen kommt.

