Über 2770 Episoden in 56 Jahren: Dieser Weltrekord-Anime stellt selbst One Piece in den Schatten

Ihr dachtet One Piece mit seinen 1000 plus Episoden sei schon umfangreich? Vom Weltrekord ist das Werk von Eiichiro Oda meilenweit entfernt.

Dennis Müller
03.12.2025 | 07:02 Uhr

Da steht selbst Ruffy der Mund offen. Dieser Weltrekord ist wirklich sagenhaft. Da steht selbst Ruffy der Mund offen. Dieser Weltrekord ist wirklich sagenhaft.

Wollt ihr den Anime nachholen, der die meisten TV-Jahre auf dem Buckel hat, müsst ihr euch neben Schule und Arbeit ungefähr 65.000 Minuten freischaufeln – und am besten in Japan leben, wo die Serie seit 1969 ausgestrahlt wird.

Wart ihr euch bislang also recht sicher, dass One Piece, Pokémon oder Doraemon mit ihren über 1000 ausgestrahlten Episoden in dieser Kategorie recht weit vorne liegen, habt ihr sicher noch nie vom Anime Sazae-san gehört, der seit nunmehr 56 Jahren auf dem japanischen Sender Fuji TV ausgestrahlt wird.

Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch mal für euch überprüft und alles entsprechend angepasst.

Video starten

Sazae-san... ? Darum geht's im Rekord-Anime

Im Westen dürfte Sazae-san selbst vielen Anime-Fans eher unbekannt sein. In Japan wird jedoch seit 1969 wöchentlich eine Folge des Anime ausgestrahlt, die stets in drei kleine Geschichten unterteilt ist.

Im Kern dreht sich der Anime um das alltägliche Leben einer Familie aus Tokio. Die Geschichten behandeln dabei vor allem Probleme unterschiedlicher Zeitepochen des 20. Jahrhunderts, wie Hungersnöte in den Nachkriegsjahren oder auch die Studentenbewegungen der 1960er.

Hier könnt ihr euch anschauen, wie die erste Episode aussieht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dass der Anime über die Jahre hinweg so erfolgreich blieb und nie eingestellt wurde, soll vor allem daran liegen, dass die Charaktere sehr nahbar sind. Es soll leicht sein, sich mit den Figuren zu identifizieren, aber auch über ihre Missgeschicke zu lachen. (via Wikipedia)

Der Erfolg von Zeichnerin Hasegawa Machiko führt zudem dazu, dass mehr Frauen als Manga-Zeichnerinnen aktiv wurden.

Die Anime mit den meisten Episoden

Falls ihr euch jetzt fragt, welche Anime im Wettrennen um die meisten Episoden ganz weit vorne liegen, hier die Top 10 (via List of anime series by episode count / Wikipedia, Stand: 12. November 2025 - auf Basis diverser seriöser Datenbanken):

  • Platz 1: Sazae-san (über 2770, seit 1969)
  • Platz 2: Nintama Rantaro (über 2500, seit 1993)
  • Platz 3: Ojarumaru (über 2120 Episoden, seit 1998)
  • Platz 4: Oyako Club (1818 Episoden, 1994-2013)
  • Platz 5: Doraemon (1787 Episoden, 1979-2005)
  • Platz 6: Soreike! Anpanman (über 1680 Episoden, seit 1988)
  • Platz 7: Kirin Monoshiri Yakata (1565 Episoden, 1975-1979)
  • Platz 8: Kirin Ashita no Calendar (1498 Episoden, 1980-1984)
  • Platz 9: Manga Nippon Mukashibanashi (1494 Episoden, 1975-1995)
  • Platz 10: Chibi Maruko-Chan (über 1460 Episoden, seit 1995)
8 richtig gute Anime-Serien für Neulinge: Der perfekte Einstieg für euch oder eure Freunde
von Anne-Marie Scheffler
8 richtig gute Anime-Serien für Neulinge: Der perfekte Einstieg für euch oder eure Freunde
Was bedeutet OVA, Dub und Simulcast? Das Anime-ABC für Einsteiger
von Jasmin Beverungen
Was bedeutet OVA, Dub und Simulcast? Das Anime-ABC für Einsteiger

Erst auf etwas späteren Plätzen reihen sich dann Anime ein, die auch im Westen überaus erfolgreich sind. Darunter Detektiv Conan (Case Closed) mit über 1170 Folgen, Naruto Shippuden mit 500 Episoden und natürlich nicht zu vergessen: One Piece, deren original Anime-Serie aktuell auf über 1140 Folgen kommt.

Welcher ist der Anime, den ihr in eurem Leben am längsten geschaut habt?

zu den Kommentaren (7)
Kommentare(5)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Ich habe über 200 Stunden in dieses Rollenspiel gesteckt und für mich ist es der einzige Titel, der es aktuell mit Baldurs Gate 3 aufnehmen kann – gerade bekommt ihr es im PS Store mit 70% Rabatt zum absoluten Schnäppchenpreis

vor 15 Minuten

Ich habe über 200 Stunden in dieses Rollenspiel gesteckt und für mich ist es der einzige Titel, der es aktuell mit Baldur's Gate 3 aufnehmen kann – gerade bekommt ihr es im PS Store mit 70% Rabatt zum absoluten Schnäppchenpreis
Über 2770 Episoden in 56 Jahren: Dieser Weltrekord-Anime stellt selbst One Piece in den Schatten   7     2

vor 42 Minuten

Über 2770 Episoden in 56 Jahren: Dieser Weltrekord-Anime stellt selbst One Piece in den Schatten
Das LEGO U.S.S. Enterprise-Set hatte mit einem Schreibfehler schon vor Release für Spott gesorgt - jetzt gibt euch LEGO gratis Ersatz

vor einer Stunde

Das LEGO U.S.S. Enterprise-Set hatte mit einem Schreibfehler schon vor Release für Spott gesorgt - jetzt gibt euch LEGO gratis Ersatz
PS Plus im Dezember 2025: Brandneues Bonus-Spiel jetzt verfügbar - schnappt euch jetzt Open World-Meisterwerk mit 95 Punkten auf Metacritic dank ExtraPremium

vor einer Stunde

PS Plus im Dezember 2025: Brandneues Bonus-Spiel jetzt verfügbar - schnappt euch jetzt Open World-Meisterwerk mit 95 Punkten auf Metacritic dank Extra/Premium
mehr anzeigen