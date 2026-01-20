Wer ist Lyonel Baratheon? Das steckt hinter dem A Knight of the Seven Kingdoms-Charakter und diese Verbindung hat er zu Robert Baratheon

Lyonel Baratheon ist der Urgroßvater von Robert Baratheon.

Habt ihr die erste Folge von A Knight of the Seven Kingdoms angeschaut, ist euch ein Charakter sicher ganz besonders im Gedächtnis geblieben: Lyonel Baratheon! Seid ihr nämlich Fans von Game of Thrones, habt aber den Heckenritter-Sammelband von G.R.R. Martin noch nicht gelesen, wirft der Nachname allerhand Fragen auf.



Unter anderem, wer Lyonel ist und in welchem Verwandtschaftsgrad er zu Robert Baratheon steht – also genau dem Baratheon, den ihr bereits in der ersten Staffel von GoT kennengelernt habt.

Das ist Lyonel Baratheon

Lyonel ist als Ritter aus dem Hause Baratheon einer der treuesten Unterstützer von König Daeron II. Targaryen. Als starker, charismatischer Krieger wird er später zum Lord von Sturmkap, also Herrscher über den Stammsitz des Hauses Baratheon.

In Episode 1 ist euch sicher schon sein humorvoller Umgang mit Dunk aufgefallen, der übrigens sehr gut zur Vorlage von G.R.R. Martin passt. Im Sammelband bekommt er nämlich den Spitznamen "Lachender Sturm" verpasst, da er sich auf dem Schlachtfeld gerne lauthals über seine Gegner amüsiert.

Kurzum: Lyonel ist eine der wichtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten aus A Knight of the Seven Kingdoms.

Seine Verbindung zu Robert Baratheon

A Knight of the Seven Kingdoms spielt als Vorgeschichte von Game of Thrones ungefähr 90 Jahre vor der ersten Staffel von Game of Thrones. Lyonel ist dementsprechend als direkter Vorfahre der Urgroßvater von Robert Baratheon.

Robert Baratheon ist einer der ersten Figuren, denen wir in Game of Thrones begegnen.

Um euch den Verwandtschaftsgrad noch etwas anschaulicher zu gestalten, hier ein kleiner Stammbaum der Baratheons:

Lyonel Baratheon zeugt Ormund Baratheon

Ormund Baratheon und Rhaelle Targaryen zeugen Steffon Baratheon

Steffon Baratheon und Cassana Estermont zeugen Robert, Stannis und Renly Baratheon

Wie es mit Dunk, Egg und Lyonel Baratheon weitergeht, erfahrt ihr übrigens am 26. Januar auf HBO Max, wenn die zweite Episode von A Knight of the Seven Kingdoms erscheint – oder aber, ihr lest alternativ den kleinen Sammelband "Der Heckenritter von Westeros" von G.R.R. Martin. Letzteres können wir euch übrigens auch unabhängig von der Serie nur empfehlen.

