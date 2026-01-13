HBO Max Account Sharing: So funktioniert es und das kostet es

HBO Max ist in Deutschland gestartet.

Am 13. Januar 2026 ist mit HBO Max ein neuer Streaming-Dienst in Deutschland an den Start gegangen. Das Film- und Serienangebot kann sich zum Start sehen lassen. Wir klären die Frage, wie es sich mit dem Account Sharing verhält.

HBO Max: Wie viele Nutzer können sich einen Account teilen?

HBO Max bietet unterschiedliche Tarife, bei denen sich teilweise die Zahl der maximal hinzufügbaren Geräte und gleichzeitigen Streams unterscheiden. Die Regeln zum Account Sharing sind in den Nutzungsbedingungen festgehalten.

Unter dem Punkt "Autorisierte Benutzer" steht dort geschrieben, dass bis zu fünf Nutzerprofile zu einem HBO Max-Konto hinzugefügt werden können. Autorisiert sind aber nur Nutzer*innen, die Mitglied desselben Haushalts sind.

Ein Haushalt wird von HBO Max dabei folgendermaßen definiert:

"Haushalt" bedeutet die Sammlung von Geräten mit derselben Internetverbindung, die mit Ihrem Hauptwohnsitz verbunden sind und von den Personen genutzt werden, die dort wohnen.

Was das in der Praxis bedeutet: Das Abo bei HBO Max ist so ausgelegt, dass Personen eines Haushalts Zugriff darauf haben. Je nach Tarif können auch mehrere Streams gleichzeitig laufen. Es ist allerdings nicht erlaubt, sich einen Account mit einer Person, die woanders wohnt, zu teilen.

Wie HBO Max das überprüft, ist nicht ganz klar. Bei anderen Streaming-Diensten wird oft vorausgesetzt, dass neue Benutzer*innen in derselben Internet-Umgebung, also mit derselben IP-Adresse, angelegt werden müssen.

Zudem wird in der Regel zwischen Geräten unterschieden. So könnt ihr euer Abo etwa auf Reisen oder unterwegs auf dem Handy, einem Tablet oder Laptop nutzen, auch wenn ihr nicht zuhause in eurem Haushalt seid. Ob aber auch "fest installierte Geräte", also Fernseher, hinzugefügt werden können, ist noch unklar.

Es ist zudem möglich, dass ein Gerät in bestimmten Abständen immer mal wieder mit dem Internet des "Haushalts" verbunden werden muss, um quasi nachzuweisen, dass es dazugehört. Wie das genaue Vorgehen von HBO Max in Deutschland aussieht, wird sich in den kommenden Wochen erst noch zeigen.

Habt ihr HBO Max schon abonniert? Auf welche Serien freut ihr euch dabei besonders?