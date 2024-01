In dieser PlayStation-Werbung von 1995 wird jemand mit dem Stock verdroschen und das ist einfach nur wild

Dieser Mann hat in der PlayStation-Werbung nicht zu lachen.

Ein Mann rennt auf einen Berg, kommt dort schaufend und schwitzend an; aber er hat leider vergessen, ein ganz bestimmtes PS1-Spiel mitzubringen und kassiert dafür eine Tracht Prügel mit einem Stock. Na, kommt ihr drauf, welcher Titel in diesem knapp 30 Jahre alten PlayStation-Spot beworben wurde? Wir verraten es euch und zeigen euch den seltsamen Clip.

In diesem Werbespot gibt's Live-Action-Prügel

Dank des YouTube-Kanals Arcade Castle bekommen wir die Werbung aus dem Jahr 1995 zu sehen. In großartigen 480p könnt ihr euch die Live-Action-Szenen anschauen, die erst mal ziemlich schwer zuzuordnen sind. Erst nach rund 21 Sekunden bekommen wir dann zu sehen, um welches Spiel es geht:

"Das ultimative Fighting Game", wie eine monotone Sprecherstimme es ausdrückt: Tekken. Die PlayStation, die ebenfalls auf dem Bergrücken steht wird passend dazu als "das ultimative Gaming-System" bezeichnet. Hier könnt ihr euch selbst mit dem Video amüsieren:

Der Spot, dessen Protagonist nicht nur Prügel einsteckt, sondern auch noch beschimpft wird, war natürlich schon damals als Witz gedacht, ist inzwischen aber eher auf unfreiwillige Art komisch. Sowohl der Look als auch die Werbestimme sind einfach typisch für ihre Zeit.

Das war allerdings längst nicht der einzige abgedrehte PlayStation-Werbung. Zur PS2 gab es einen komplett schwarz-weißen Spot von David Lynch, den ihr für Twin Peaks und Mulholland Drive kennen dürftet. Ihr könnt also schon ahnen, welche Richtung "Welcome to the Third Space" aus dem Jahr 2000 einschlägt: merkwürdig und ein wenig unheimlich.

Wir haben für euch weitere spannende Fakten aus dem PlayStation-Universum ausgegraben. In den oben verlinkten Artikeln könnt ihr euch anschauen, wie die Webseite von 2001 aussah und mehr.

Jetzt seid ihr gefragt: Habt ihr diesen Tekken/PlayStation-Werbepot schon mal gesehen und welche ist die seltsamste Spielewerbung, die ihr noch im Hinterkopf habt?