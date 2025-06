Chance von 1:105.000: Noob fängt mit Diablo-Alternative an und hat schon in der ersten Woche unglaubliches Glück

Last Epoch ist ein ARPG mit Zeitreise-Thematik.

Der Zufall spielt in Loot-basierten Titeln wie Diablo 4, Path of Exile 2 oder auch Borderlands 3 eine wichtige Rolle. Wer viel spielt, hat so in der Regel auch größere Chancen, besonders begehrte Items zu bekommen. Oder man hat Glück und zieht so eins direkt in der ersten Woche.

Spieler zieht seltenes Schwert nach wenigen Stunden

Darum geht's: Im Subreddit der Diablo-Alternative Last Epoch hat der User Such-Sport-3178 vor einigen Wochen einen Post abgesetzt. Darin gibt er an, das ARPG erst seit einer knappen Woche zu spielen und dabei offenbar großes Glück gehabt zu haben.

38:14 Last Epoch schlägt Diablo 4 da, wo es wehtut

Autoplay

Er hat nämlich das Unique-Einhandschwert "Transcriber's Graver" mit vier legendären Potenzialen als Loot gefunden. Für solche Items grinden andere Spieler*innen teilweise wochenlang mehrere Stunden pro Tag. Der dazugehörige, im Mai veröffentlichte, Post wurde mittlerweile gelöscht, die Kommentare sind aber noch sichtbar.

In den Kommentaren äußern viele User ihr Erstaunen und manche auch ihren Neid. Wie unwahrscheinlich der Drop tatsächlich ist, fasst der User pianodude7 in seinem Kommentar zusammen:

Wahrscheinlichkeit von 1:105.000. Geh und spiel Lotto.

Die Wahrscheinlichkeiten im Lotto sind tatsächlich noch einmal deutlich unfairer verteilt, dennoch ist es schon ein großes Glück, in so kurzer Spielzeit ein so starkes Item zu finden. Man kann gut und gerne hunderte Stunden in das Spiel investieren, ohne so viel Glück zu haben.

Das ist Last Epoch

Last Epoch ist ein im Februar 2024 nach knapp fünf Jahren im Early Access erschienenes Action-RPG. Der Titel wurde von Eleventh Hour Games entwickelt und steht bisher nur auf dem PC zur Verfügung.

Ähnlich wie in Diablo und Co. steht die Jagd auf Monster und nach Loot auch bei Last Epoch im Vordergrund. Optische und spielerische Abwechslung kommt vor allem durch die spannende Zeitreise-Thematik ins Spiel.

Dank einer Vielzahl von Klassen, Fertigkeiten und ineinander greifenden Systemen ist der Widerspielwert ziemlich hoch.

Habt ihr Last Epoch schon ausprobiert? Hattet ihr auch schon mal so viel Glück in einem Spiel?