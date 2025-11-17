Where Winds Meet: Interactive Map - Mit dieser Karte habt ihr Schnellreise, Bosse und Aktivitäten im Blick

Dank dieser interaktiven Map findet ihr euch immer zurecht.

Seit Freitag können wir uns in die bunte Welt von Where Winds Meet stürzen, die vom historischen China des 10. Jahrhunderts und Wuxia-Heldengeschichten inspiriert ist. Das Free2Play-Spiel hat eine breite Fülle an Aktivitäten zu bieten:



Von actionreichen RPG-Kämpfen in der Singleplayer-Kampagne oder gegen Weltbosse über Angelwettbewerbe bis hin zu Mahjong mit den Hunde-Kumpels und den Rätseln einer einäugigen, niedlich angezogenen Katze. Da ist es natürlich praktisch, sich auf einer interaktiven Map einen Überblick zu verschaffen.

Diese interaktive Karte zeigt euch alle wichtigen Points of Interest

Eine empfehlenswerte interaktive Map auf Englisch hält Map Genie für euch bereit. Ihr könnt dank dieser nach allen möglichen Aktivitäten oder wichtigen Orten filtern, und zwar in folgenden Kategorien:

Locations (Orte)

(Orte) Aktivities (Aktivitäten)

(Aktivitäten) Collectibles (Sammelgegenstände)

(Sammelgegenstände) Items (Gegenstände)

(Gegenstände) Quests (Missionen)

(Missionen) Combat (Kämpfe)

(Kämpfe) Other (Sonstiges)

Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick

So nutzt ihr die Map sinnvoll: Über die Funktion "Hide All" in der linken Leiste könnt ihr zunächst die ganze erschlagende Fülle an Markern ausblenden und dann nur das in der Liste auswählen, was ihr gerade verfolgen möchtet. Dafür steht auch eine Suchfunktion zur Verfügung.

Ihr könnt euch so beispielsweise nur Badehäuser, Schnellreisepunkte, Mahjong-Tische, Hauptmissionen, Weltbosse oder Miau Miau-Schätze anzeigen lassen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, den Zoom zu verändern. So solltet ihr eigentlich all eure Ziele ganz einfach aufspüren können.

In diesem Artikel haben wir noch mal die wichtigsten Infos zum Spiel für euch zusammengetragen:

Where Winds Meet ist am 14. November auch bei uns erschienen, nachdem der F2P-Titel bereits in China erfolgreich war. Das Spiel erzählt eine Heldengeschichte, die wir in einer Singleplayer-Kampagne erleben können, bringt aber auch MMO-Elemente und eine Reihe von gemütlichen, entspannten Aktivitäten mit.

Wie üblich bei Free2Play-Titeln gibt es aber natürlich auch Monetarisierung: Im Echtgeld-Shop finden sich optional beispielsweise eine Vielzahl an Kostümen oder Skins für unser Reittier und mehr. Um diese zu kaufen, müssen wir eine In Game-Währung mit echtem Geld erwerben.

Welche Aktivitäten oder Points of Interest sucht ihr auf der Map?