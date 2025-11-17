Battlefield 6: EA enthüllt neue "Eastwood"-Map mit Kalifornien-Setting - Launch schon morgen

Es gibt sogar eine große Schwimmente in einem der Pools!

Battlefield 6 befindet sich aktuell in Season 1 und die ist wiederum in drei Phasen unterteilt. Am morgigen Dienstag startet die zweite davon ("Californian Resistance") und zu den neuen Inhalten gehört auch eine völlig neue Karte.

Die hört auf den Namen "Eastwood" und wurde von Electronic Arts und den Battlefield Studios jetzt auf den Social Media-Kanälen angeteast. Der Name und auch das Setting waren allerdings schon bekannt, ein Teil der Map ist zudem schon im Strikepoint-Modus spielbar.

Hier könnt ihr euch den Teaser anschauen:

Der Name verrät es vielleicht schon: Eastwood wurde ganz offensichtlich von Hollywood inspiriert. Auf der Map kämpft ihr euch durch ein malerisches Villenviertel und schicke Gärten, auch ein Golfplatz ist Teil der Karte. In Sachen Atmosphäre kontrastiert Eastwood dabei stark zu den meisten anderen bisherigen Multiplayer-Maps und versprüht fast schon Urlaubsstimmung.

12:52 Battlefield 6 kriegt zwei brandneue Maps - und wir haben sie schon gespielt!

GameStar konnte die neue Map schon vor Wochen ausprobieren

Urlaubsstimmung wird aber sehr wahrscheinlich nicht aufkommen, denn auch auf der neuen Map fetzt ihr euch "ganz normal" mit anderen Spielenden, alle Battlefield 6-Modi sind auch auf Eastwood spielbar.

Release für die neue Karte und alle weiteren Phase 2-Inhalte ist der 18. November 2025, morgen geht es also schon los. GameStar-Kollege Tilmann konnte die Karte schon vor einem knappen Monat ausprobieren und war ziemlich angetan. Seine Eindrücke lest ihr im unten stehenden Artikel:

Eastwood macht also schon einen guten Eindruck, es bleibt aber abzuwarten, wie die Karte in der Community ankommt. Denn auch die Blackwell-Ölfelder, die Ende Oktober ins Spiel kamen, sahen zunächst vielversprechend auf, wurden dann aber von der Community wegen zahlreicher Schwächen zerrissen.

Battlefield 6 erschien am 10. Oktober für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC. In der zweiten Season 1-Phase kommen unter anderem auch neue Waffen (DB-12 Schrotflinte, M327 Revolver) und Spielmodi (Sabotage, Rodeo) hinzu. Die dritte Season 1-Phase startet dann am 9. Dezember.