Where Winds Meet erscheint heute: Release-Uhrzeit, Preload, Downloadgröße und alle wichtigen Infos zum kostenlosen Action-RPG

Heute könnt ihr euch in Where Winds Meet ins historische China stürzen. Alles, was ihr zum Release heute wissen müsst, fassen wir für euch zusammen.

Samara Summer
14.11.2025 | 06:27 Uhr

Heute geht es los im historischen China. Heute geht es los im historischen China.

Das Free2Play-Action-RPG Where Winds Meet ist bereits im letzten Jahr in China erschienen und war dort sehr erfolgreich. Heute könnt auch ihr euch in die große Open World samt Singleplayer-Kampagne und Multiplayer-Elementen stürzen.

Wir versorgen euch mit den nötigen Infos, damit ihr perfekt auf den Release vorbereitet seid. Hier findet ihr direkt, was ihr sucht:

Video starten 2:45 Kostenloses Action-RPG Where Winds Meet gibt euch einen Gameplay-Überblick

Where Winds Meet: Release-Uhrzeit und Plattformen

  • Release-Uhrzeit: Where Winds Meet erscheint heute, am 14. November um 23 Uhr
  • Plattformen: Das Spiel erscheint für PS5, PC und Mobile.

Erscheint Where Winds Meet auch für die Xbox? Ein Xbox Series X/S-Release ist derzeit nicht angekündigt. Auch die Switch (2) geht heute zumindest leer aus.

Downloadgröße und Preload: So viel Platz braucht Where Winds Meet

  • Downloadgröße: Auf PS5 müsst ihr mit rund 108 GB rechnen, auf PC braucht ihr je nach Version zwischen 68 GB und 120 GB (via insider-gaming).
  • Preload: Es gibt einen Preload für Where Winds Meet und der ist bereits gestartet. Falls ihr um 23 Uhr direkt pünktlich bereit sein wollt, könnt ihr also den Download schon starten.
Inhalte: Das erwartet euch in Where Winds Meet

In Where Winds Meet gibt es richtig viel zu tun: Ihr erkundet eine weitläufige Open World, die auf dem historischen China, genauer gesagt dem China des 10. Jahrhunderts, basiert. Die Kampagne könnt ihr alleine zocken, daneben gibt es aber auch eine große Fülle an Multiplayer-, beziehungsweise MMO-Elementen. Dazu zählen beispielsweise auch spezielle Koop-Missionen.

Ihr zieht mit einem Charakter los, den ihr selbst im Editor erstellt und könnt unter anderem den unterschiedlichsten Berufslaufbahnen nachgehen.

Bei Kämpfen müsst ihr präzise auf gegnerische Bewegungsabläufe achten, ausweichen, angreifen oder parieren - wie eben bei klassischen Action-RPGs üblich. Zudem gibt es vielseitige Spezialattacken und Waffen. Im Trailer wird außerdem deutlich, dass das Spiel sich nicht immer so ernst nimmt. So könnt ihr beispielsweise mit Hunden Karten spielen oder bekommt es mit angriffslustigen Gänsen zu tun.

Auf der zweiten Seite erfahrt ihr außerdem mehr darüber, wie die Monetarisierung im Free2Play-Spiel funktioniert.

Where Winds Meet

Where Winds Meet

Genre: Rollenspiel

Release: 14.11.2025 (PC)

