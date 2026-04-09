Der „wichtigste PlayStation-Shooter des Jahres“ erscheint bald: PS5-Hit jetzt schon günstiger schnappen!

Die geheimnisvolle Welt ist nur einer der Vorzüge dieses PS5-Spiels, das größte Highlight ist das Kampfsystem.

Wenn es keine Überraschungen mehr gibt, dürfte es das beste große PS5-Spiel des Monats werden: Am 30. April erscheint ein neuer Third-Person-Shooter exklusiv für die Sony-Konsole, der beim Anspielen bereits einen hervorragenden Eindruck gemacht hat und vom GS-Kollegen Michael Obermeier im Preview-Video (das ihr unten findet) zum wohl wichtigsten PlayStation-Shooter des Jahres erklärt wurde.

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Doom Eternal gekreuzt mit Hades: Das ist der neue Shooter-Hit für PS5!

25:41 Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!

Autoplay

Wir sprechen natürlich von Saros, dem neuen PS5-Exklusivspiel aus dem Hause Housemarque. Wie das vom selben Studio stammende Returnal ist auch dieses wieder ein Third-Person-Shooter mit Bullet-Hell-Elementen: Ihr werdet von euren Feinden also mit einer riesigen Anzahl an Geschossen traktiert, denen ihr geschickt ausweichen müsst. Allerdings verfügt ihr diesmal über einen Schild, der Geschosse nicht nur abfangen, sondern sie auch in Energie für eigene Angriffe umwandeln kann.

Diese Änderung tut Saros gut. Die Gefechte spielen sich dadurch deutlich schneller und offensiver und erinnern dabei fast an ein Doom Eternal. Es ist nun nämlich manchmal sogar taktisch klug, ins feindliche Feuer zu rennen, um mit dessen Energie die eigenen Spezialattacken aufzuladen. Allerdings kann der Schild nicht jede Art von Geschossen absorbieren und wenn man nicht gut aufpasst, beißt man sehr schnell ins Gras.

Der neue Schild sorgt in Saros für taktische Möglichkeiten, die wir in Returnal noch nicht hatten.

Wie bei Returnal handelt es sich auch bei Saros um ein Roguelite. Sterbt ihr, werdet ihr also an den Startpunkt zurückgesetzt und die Gegner respawnen. Diesmal ist der Tod allerdings keine so harte Strafe, weil ihr eure Erfahrungspunkte behalten und in wichtige Upgrades investieren dürft. Außerdem sind die Runs mit rund einer halben Stunde viel kürzer als in Returnal und durch Erfolge schaltet ihr neue Biome frei.

Statt Frust bietet Saros daher eine fesselnde Motivationsspirale, findet zumindest GameStar-Veteran Michael Obermeier, der den Shooter vor Ort beim Studio schon ein paar Stunden ausprobieren konnte und äußerst begeistert war. Das liegt allerdings nicht am Gameplay allein, sondern auch an dem geheimnisvollen, seine Form verändernden Planeten Carcosa und an der erstaunlich spannenden Story, die ähnlich wie in Hades vor allem zwischen den Runs erzählt wird.

Bislang deutet jedenfalls alles darauf hin, dass Saros nicht nur noch mal ein ganzes Stück besser, sondern auch zugänglicher wird als das ohnehin schon hervorragende Returnal, das bei uns im GamePro-Test bereits 88 Punkte bekommen hat. Falls der Shooter das Niveau der ersten Spielstunden halten kann, könnte uns am 30. April also eines der besten PS5-Spiele des Jahres erwarten.