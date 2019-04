Wild - Ambitioniertes PS4-RPG könnte auch für PS5 kommen

Kennt ihr noch Wild? Hierbei handelt es sich um ein ambitioniertes MMO von Michel Ancel, dem Kopf hinter Rayman und Beyond Good & Evil. Das Spiel wurde 2014 ursprünglich als PS4-Exclusive angekündigt, ist danach aber fast komplett in der Versenkung verschwunden.

Nachdem Sony vor einigen Wochen den Markenschutz für Wild erneuert hat, gibt's jetzt ein weiteres Lebenszeichen: Entwickler Wild Sheep Studio stellt nämlich in Aussicht, dass der Titel sowohl für PS4 als auch für PS5 erscheinen könnte.

Erscheint Wild auch für PlayStation 5?

Die französische Zeitung La Tribune (via Comicbook) konnte sich mit Celine Tellier, Co-Founder und Director bei Entwickler Wild Sheep Studio, über das Online-Rollenspiel unterhalten.

Was ist neu? Tellier bestätigte im Interview, dass sich Wild nach wie vor in Entwicklung befindet - und dass das Spiel weiterhin exklusiv für "Sony's Konsolen" erscheint. Sie spricht also nicht im Singular, sondern im Plural.

Sofern Tellier damit nicht die PS4 Pro mit einbezieht, könnte sie durchaus auf einen PS5-Release anspielen. Hierbei handelt es sich natürlich nur um Spekulation, ein Cross-Gen-Release würde jedoch im Bereich des Möglichen liegen.

Da wir solange keine konkreten Infos mehr gehört haben, ist ein Release im Jahr 2019 wohl vom Tisch. Aktuell gehen wir eher davon aus, dass Wild 2020 oder später das Licht der Welt erblickt. Die PS5 soll laut Sony indes allerfrühestens im Mai 2020 erscheinen. Es könnte also gut sein, dass Wild für beide Konsolen aufschlägt.