"Wir sind Xbox" - Microsoft passt das Gaming-Label an, verändert das Logo und will "Ansatz in Bezug auf Exklusivität überdenken"

Das neue Xbox-Logo erinnert allein von der Farbe her wieder mehr an die Ursprünge der Marke.

Asha Sharma ist erst seit ein paar Monaten Xbox-Chefin bei Microsoft, seitdem hat sie aber schon einiges angestoßen. So wurde unter anderem mit Project Helix der Codename für die nächste Konsole des Unternehmens enthüllt und der Preis des Xbox Game Pass Ultimate nach unten korrigiert.

Nun hat sich Sharma zusammen mit Chief Content Officer Matt Booty an die Xbox-Belegschaft gewandt und die Strategie der Marke für die Zukunft dargelegt. Auf dem Xbox Wire ist der entsprechende Brief/Artikel ebenfalls zu finden.

41:55 Neue Spiele im April - Vorschau-Video für PC und Konsolen

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Die wichtigsten Punkte im Überblick

Rückkehr zur/Stärkung der Xbox-Marke : Das "Microsoft Gaming"-Label wird zwar intern weiterverwendet, das Team soll sich allerdings ab sofort wieder als "Xbox" definieren. Also der Marke, mit der Microsoft vor 25 Jahren an den Start ging. Dementsprechend lautet die Überschrift des Artikels auch "Wir sind Xbox".

: Das "Microsoft Gaming"-Label wird zwar intern weiterverwendet, das Team soll sich allerdings ab sofort wieder als "Xbox" definieren. Also der Marke, mit der Microsoft vor 25 Jahren an den Start ging. Dementsprechend lautet die Überschrift des Artikels auch "Wir sind Xbox". Neuer Fokus: Tägliche Nutzer*innen des Xbox-Ökosystems sollen nun die zentrale Kennzahl werden.

Tägliche Nutzer*innen des Xbox-Ökosystems sollen nun die zentrale Kennzahl werden. Hardware: Project Helix ist ein Fixpunkt für das Unternehmen, soll Grenzen zwischen Konsolen- und PC-Gaming verschmelzen und vor allem leistungstechnisch herausragen.

Project Helix ist ein Fixpunkt für das Unternehmen, soll Grenzen zwischen Konsolen- und PC-Gaming verschmelzen und vor allem leistungstechnisch herausragen. Spiele/Inhalte: Die Studios werden sich auf langlebige Franchises konzentrieren, außerdem wird die Expansion in den chinesischen Markt und Mobile ausgebaut.

Die Studios werden sich auf langlebige Franchises konzentrieren, außerdem wird die Expansion in den chinesischen Markt und Mobile ausgebaut. UI/Services: Die Xbox-Benutzeroberfläche soll grundlegend überarbeitet, der Game Pass zudem noch nachhaltiger werden.

Passend zu dieser Ausrichtung hat Microsoft auch das Xbox-Logo angepasst. Das weiße, sehr schlicht gehaltene weiße Logo wird offenbar eingemottet, das "neue", grüne X erinnert mehr an das ursprüngliche Logo.

Kommen wieder mehr Xbox-Exclusives?

Viele Fans aufhorchen lassen dürfte vor allem der Satz:

"Im Laufe der Zeit werden wir unseren Ansatz in Bezug auf Exklusivität, Zeitfenster und KI neu bewerten und euch auf dem Laufenden halten, sobald wir neue Erkenntnisse gewinnen und Entscheidungen treffen."

Microsoft hatte in den vergangenen Jahren den Exklusivitätsansatz zunehmend aufgebrochen, viele vormals ausschließlich auf Xbox spielbare Titel (Forza Horizon 5, Gears of War, Halo: Campaign Evolved) sind schon oder werden noch auf anderen Plattformen wie der PlayStation 5 erscheinen.

Auch wenn das in Teilen sehr erfolgreich war, hatten viele Fans diesen Abschied von Exklusivtiteln bedauert und auch moniert. Ob Microsoft diesbezüglich nun eine Kehrtwende macht, ist natürlich nicht klar, offenbar denkt die neue Führung aber zumindest darüber nach.

Letzendlich müssen wir aber ohnehin erst einmal abwarten, ob den Worten in den kommenden Monaten und Jahren auch Taten folgen. Eine erste Chance dazu hat Microsoft auf dem Xbox Games Showcase Anfang Juni.

Was sagt ihr zum Xbox-Mitarbeiterbrief: Gute Punkte oder falsche Ausrichtung?