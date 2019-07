Die San Diego Comic-Con 2019 findet vom 18. bis zum 21. Juli statt. Im Vergleich zu vielen anderen Messen fristet diese hier vor allem in Deutschland bei Spielern noch eine Art Schatten-Dasein. Soll heißen: Nur die wenigsten Gaming-affinen Menschen haben die Comic-Con auf dem Schirm. Dabei sollten sie das, denn es lohnt sich: Dieses Jahr gibt es zum Beispiel ein eigenes Marvel Games-Panel und außerdem Neuigkeiten zur The Witcher-Serie auf Netflix.

Marvel veranstaltet eigenes Spiele-Panel auf der San Diego Comic-Con 2019

Eigenes Panel für Marvel-Spiele: Dieses Jahr findet auf der Comic-Con ein ganzes Panel statt, das sich ausschließlich Marvel Games widmet. Der genaue Zeitplan steht noch nicht fest, aber es gibt schon einige überaus interessante Ankündigungen.

Zu den folgenden Marvel-Spielen erwartet euch Neues auf der Comic Con:

Zusätzlich heißt es in Tweets und der Beschreibung des Panels, dass euch zusätzlich noch einige "unangekündigte Überraschungen" erwarten. Panel-Exclusives sowie Special Guests seien ebenfalls geplant und neue Inhalte sollen gezeigt werden.

Das Marvel Games-Panel findet direkt am Donnerstag, den 18. Juli statt, und zwar um 1:30 PM PT. Umgerechnet also um 22:30 Uhr unserer Zeit. Das Spektakel soll über diverse Kanäle live gestreamt werden.

Netflix-Serie zu The Witcher ist ebenfalls groß auf der Comic-Con vertreten

Panel in der größten Halle: Netflix lässt sich nicht lumpen und bringt den Hexer ebenfalls auf die Comic-Con. Das Panel soll am Freitag, den 19. Juli in der größten Halle des Convention-Centers stattfinden. Offenbar fährt Netflix große Geschütze auf, um die Werbetrommel für die Ankunft der Witcher-Serie im Streaming zu rühren.

Was erwartet uns? Das steht noch nicht fest. Aktuell heißt es in der Ankündigung (via Deadline) lediglich, dass mehr von der Netflix-Serie gezeigt werde. Offenbar gibt es dort also mehr zu sehen, oder einfach nur neue Infos.

Wer kommt? Aktuell beschäftigt viele Fans vor allem die Frage, welche von den an der Serie beteiligten Menschen wohl zur Comic-Con in San Diego kommen könnten.

Die Chancen stehen nicht schlecht, dass sich zum Beispiel Hauptdarsteller Henry Cavill, Anya Chalotra (Yennefer) oder Freya Allan (Ciri) die Ehre geben. Ein Auftritt von Showrunnerin Lauren S. Hissrich wäre ebenfalls gut möglich.

Bis es soweit ist, könnt ihr euch hier nochmal die ersten offiziellen Bilder zur The Witcher-Serie auf Netflix anschauen.

Worauf seid ihr am meisten gespannt? Hattet ihr die San Diego Comic-Con eh schon auf dem Radar?

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order - Screenshots ansehen