Ich trage seit Monaten keine andere Smartwatch mehr als dieses französische Modell!

Ich habe es vor knapp zwei Monaten gewagt. Ich habe meine Apple Watch abgelegt und sie gegen diese Schönheit ausgetauscht. Ich bereue es bis heute nicht.

Ihr sitzt abends mit Freunden zusammen, redet, lacht und einer nach dem anderen schaut ständig aufs Handy oder aufs Handgelenk, weil wieder irgendwas aufploppt. Kurze Vibration, schneller Blick, wieder raus aus dem Gespräch. Genau da kam bei mir irgendwann der Punkt, an dem ich dachte: Ich will das so nicht mehr. Ich will eine Uhr tragen, die mir nicht auf den Zeiger geht. In diese Lücke fällt die ScanWatch Nova – eine Uhr, die wie die klassischen Taucheruhren aussehen, aber dennoch eine Smartwatch ist.

Echte Zeiger statt Reizüberflutung

Einer der Hauptgründe für meinen Wechsel von der Apple Watch war die Optik. Die Hybrid-Smartwatch sieht null nach einem klobigen Mini-Computer am Arm aus, sondern kommt im Design einer klassischen Taucheruhr daher.

Ihr habt hier ein massives Gehäuse aus feinstem Edelstahl und Saphirglas. Da platzt nicht direkt beim ersten Kontakt mit dem Türrahmen die halbe Anzeige weg. Obendrauf sitzt noch eine edle Umrandung aus Keramik. Wenn ich mir den Klopper umschnalle, fühlt sich das einfach meilenweit wertiger an als das Alu-Gehäuse meiner alten Uhr.

Hier seht ihr das kleine Display im Ziffernblatt. Es zeigt euch nur die wichtigsten Daten an und es geht nur an, wenn ihr auch wirklich draufschaut.

Wie es für eine Taucheruhr gehört, hat die ScanWatch Nova echte Zeiger. Der kleine schwarze Bildschirm ist oben im Zifferblatt versteckt und wacht wirklich nur dann auf, wenn ich direkt auf die Uhr schaue oder ich an der Krone an der Seite drehe. Den restlichen Tag trage ich einfach ein schickes Accessoire und werde nicht im Minutentakt von bunten Apps genervt.

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Ich muss nicht jeden Abend laden

Das war für mich bei dem Wechsel die wohl größte Umstellung. Bei meiner alten Uhr hatte ich schon diesen Pawlowschen Reflex verinnerlicht: Abends ins Bett fallen und direkt blind nach dem Ladekabel fummeln. Das musste ich mir erstmal abgewöhnen.

Die ScanWatch Nova kommt mit einem wirklich hochwertigen und bequemen Oyster-Edelstahlarmband. Wem dieser Look nicht gefällt, kann es mit dem Sportarmband austauschen.

Die ScanWatch Nova hat auf dem Papier 35 Tage Akkulaufzeit. Diese Werte habe ich bisher noch nicht erreichen können, aber ich habe auch wirklich fast jede Funktion an, die die Uhr bietet. Ich muss so nur jede zweite Woche laden, was auch schon ein wirklich starker wert ist.

Gestern Morgen war meine Batterie bei 72 Prozent. Ich habe wirklich alle Sensoren auf Anschlag gedreht, lasse meinen Puls durchgehend checken und nutze die Analyse in der Nacht. Heute stand das Ding bei 70 Prozent. Das sind läppische zwei Prozent Verlust in 24 Stunden.

Die Smartwatch gibt es auch in den Farben Grün und Schwarz. Ich habe mich für die Farbe Blau entschieden.

Die wohl besten Gesundheitsfunktionen

Die Smartwatch sieht nicht nur gut aus, sie ist bis unter die Hutkrempe mit Sensoren vollgestopft, die meiner alten Smartwatch teilweise noch den Rang ablaufen.

Eine praktische Funktion ist für mich die durchgehende Messung der Körpertemperatur. Die Uhr scannt nachts, ob meine Temperatur irgendwie Achterbahn fährt. Letztens sehe ich morgens in der App auf dem Handy, dass meine Werte nachts leicht nach oben geklettert sind und das, bevor ich überhaupt gemerkt habe, dass eine Erkältung im Anmarsch ist. Die Uhr warnt euch quasi schon vor dem anrollenden Infekt, bevor ihr den ersten Huster rauslasst.

Obendrauf gibt's noch ein echtes EKG auf Knopfdruck, eine Blutsauerstoff-Messung und eine Schlafanalyse, die wirklich extrem präzise abliefert. Die Werte wurden mit meiner Apple Watch verglichen, die als Goldstandard zählt, und die Werte sind so gut wie identisch.

Ihr tragt so eine Uhr jeden Tag. Da darf sie auch einfach gut aussehen. Die ScanWatch Nova hat das klassische Design einer Taucheruhr und ich liebe es.

Keine klassische Smartwatch

Wer hier die volle Smart-Dröhnung erwartet, guckt am Ende dumm aus der Wäsche. Ihr könnt auf dem winzigen Display keine Romane tippen, nicht mal eben an der Supermarktkasse mit dem Handgelenk bezahlen und auch keine tausend zusätzlichen Apps runterladen. Wer sein komplettes Leben über die Uhr steuern will, ist hier definitiv an der falschen Adresse.

Aber die Withings ScanWatch Nova liefert mir aktuell etwas, das mir extrem gefehlt hat: diesen "Old-Money"-Vibe und einfach mal absolute Ruhe. Ich werde nicht ununterbrochen von bunten Programmen bombardiert, muss nicht jeden verdammten Abend an die rettende Steckdose denken und trage einen massiven Panzer am Arm, der richtig was hermacht. Auf die Gesundheitsfunktionen, die ich als am Praktischten empfinde, muss ich zudem auch nicht verzichten.