Wo Long: Alle Trophäen - Die Platin ist einfach, wenn ihr die Sammelobjekte nicht verpasst

Wir verschaffen euch einen Überblick über die Trophäen des Spiels.

In Wo Long: Fallen Dynasty, dem neue Action-RPG des Nioh-Entwicklerteams, müsst ihr euch insgesamt 51 Trophäen verdienen. Falls ihr plant, komplett alle Haupt- und Nebenmissionen zu absolvieren, solltet ihr aber die meisten davon im Spielverlauf ganz automatisch freischalten.

Was danach noch übrig bleibt, wird nur dann ziemlich aufwendig, wenn ihr Sammelobjekte überseht und am Ende nicht mehr wisst, in welchen Missionen ihr sie verpasst habt.

Spoilerwarnung: Die Inhalte der Trophäen können euch Anhaltspunkte auf Spielinhalte geben.

Das müsst ihr für die Platin tun

Von einer schnellen Platin können wir bei Wo Long: Fallen Dynasty wohl kaum jemand sprechen, denn falls ihr durch das Spiel gut durchkommt, müsst ihr trotzdem mit 50 Stunden für alle Missionen rechnen. Die meisten Trophäen sind jedoch leicht nebenher verdient. Ihr könnt keine Trophäen verpassen und müsst auch für keine einzige online spielen.

Problematisch kann es nur werden, falls ihr in den Levels Sammelobjekte überseht. Dazu gehören beispielsweise die freundlichen Dämonen Shitieshou, die ein bisschen an Pandas erinnern, Tafeln und die Aufrüstungsmaterialien für den Drachenheilungstopf.

Ihr könnt zwar dann in die Missionen zurückreisen und sie euch noch holen, aber unter anderem bei den Shitieshou müsst ihr noch wissen, in welchen Levels ihr sie bereits gefunden habt und in welchen nicht - und manchmal müsst ihr noch mal an einem Boss vorbei. Andererseits bekommt ihr so auch einen kompletten Streichelzoo zusammen.

Hier könnt ihr übrigens nachlesen, wie Wo Long bei uns im Test abgeschnitten hat oder schaut euch das Video an:

13:08 Wo Long: Fallen Dynasty - Test-Video zum Action-Spektakel

Die Trophäen in der Übersicht

Im Wind der Freiheit: Erste Standarte aufgestellt

Erste Standarte aufgestellt Zauberlehrling: Ersten Zauber erlernt

Ersten Zauber erlernt Schnelle Reflexe: Erfolgreich 10 kritische Treffer geblockt

Erfolgreich 10 kritische Treffer geblockt Der Beginn der Reise: Durch die Stimme des Jungen mit der Augenbinde aus dem Schlaf der Toten erwacht

Durch die Stimme des Jungen mit der Augenbinde aus dem Schlaf der Toten erwacht Schwur der Standhaften: Eid mit Zhao Yun geschworen

Eid mit Zhao Yun geschworen Handwerker: Ersten Ausrüstungsgegenstand verstärkt

Ersten Ausrüstungsgegenstand verstärkt Verwundbare Momente: Mit 50 tödlichen Angriffen getroffen

Mit 50 tödlichen Angriffen getroffen Unaufhaltsam: Zum ersten Mal Moralrang 20 erreicht

Zum ersten Mal Moralrang 20 erreicht Wie niedlich! Ersten Shitieshou gefüttert

Ersten Shitieshou gefüttert Wille des Getreuen: Eid mit Guan Yu und Zhang Fei geschworen

Eid mit Guan Yu und Zhang Fei geschworen Unterdrückung der Ketzerei: Alle Hexer besiegt, die in "Das Tal der weinenden Geister" das Ritual durchführen

Alle Hexer besiegt, die in "Das Tal der weinenden Geister" das Ritual durchführen Die erste Phase: Zum ersten Mal mit den fünf Wandlungsphasen interagiert

Zum ersten Mal mit den fünf Wandlungsphasen interagiert Mit fünfzehn ging ich zur Armee: Stufe 15 erreicht

Stufe 15 erreicht Ehrgeiz des Tigers: Eid mit Sun Jian geschworen

Eid mit Sun Jian geschworen Rechtschaffendes Unrteil: 10 Mal Rache genommen

10 Mal Rache genommen Alles, was glänzt: An der Schmiede deinen ersten Edelstein eingebettet

An der Schmiede deinen ersten Edelstein eingebettet Dekoration macht Leute: An der Schmiede deinen ersten Gegenstand dekoriert

An der Schmiede deinen ersten Gegenstand dekoriert Hüter des Friedens: Eid mit Zuo Ci geschworen

Eid mit Zuo Ci geschworen Hartnäckige Gerechtigkeit: In "Der Sturz des korrupten Eunuchen" die gefangenen Eremiten gerettet

In "Der Sturz des korrupten Eunuchen" die gefangenen Eremiten gerettet Erwachen des gnadenlosen Helden: Eid mit Cao Cao geschworen

Eid mit Cao Cao geschworen Besaiteter Bogen: In "Die Schlacht am Hulaoguan-Pass" 5 Gegner mit einer Balliste besiegt

In "Die Schlacht am Hulaoguan-Pass" 5 Gegner mit einer Balliste besiegt Mächtigster aller Männer: Lu Bus Streitkräfte zurückgeworfen

Lu Bus Streitkräfte zurückgeworfen Helden werden sich erheben: In "Jahrhunderte des Ruhms ein Raub der Flammen" Xielong zurückgeworfen

In "Jahrhunderte des Ruhms ein Raub der Flammen" Xielong zurückgeworfen Führung der Sternbilder: Eid mit Lady Zhen geschworen

Eid mit Lady Zhen geschworen Nachfolge: Eid mit Sun Ce und Sun Quan geschworen

Eid mit Sun Ce und Sun Quan geschworen Seite an Seite: 10 Schlachtfelder mit einem Gefährten beherrscht

10 Schlachtfelder mit einem Gefährten beherrscht Familienbande: Eid mit Hong Jing geschworen

Eid mit Hong Jing geschworen Kampfgestählt: Du hast 15 Unterschlachtfelder beherrscht

Du hast 15 Unterschlachtfelder beherrscht Die standhaften Zwei: Eid mit Xiahou Dun und Xiahou Yuan geschworen

Eid mit Xiahou Dun und Xiahou Yuan geschworen Furchtloser Krieger: Eid mit Zhang Liao geschworen

Eid mit Zhang Liao geschworen Anvertrautes Erbe: Eid mit Lu Bu geschworen

Eid mit Lu Bu geschworen Erwartung und Freundschaft: Eid mit Liu Bei geschworen

Eid mit Liu Bei geschworen Auge um Auge: 10 Mal Angreifer zurückgeworfen

10 Mal Angreifer zurückgeworfen Träume von Einigkeit: Eid mit Yuan Shao geschworen

Eid mit Yuan Shao geschworen Jetzt bin ich mit achtzig wieder hier: Stufe 80 erreicht

Stufe 80 erreicht Vernichter des Bösen: Yu Ji besiegt

Yu Ji besiegt Geöffnete Augen: Entscheidung des Jungens mit der Augenbinde gehört

Entscheidung des Jungens mit der Augenbinde gehört Im Sturm der Freiheit: Alle Standarten aufgestellt

Alle Standarten aufgestellt Jagd auf den großen Hirsch: Alle Haupt- und Nebenschlachtfelder beherrscht

Alle Haupt- und Nebenschlachtfelder beherrscht Ruf zu den Waffen: 10 Tigersiegel eingesetzt

10 Tigersiegel eingesetzt Zaubermeister: Alle Zauber erlernt

Alle Zauber erlernt Geschärfte Klinge: Waffe bis an ihre äußerste Grenze verstärkt

Waffe bis an ihre äußerste Grenze verstärkt Hart wie Diamant: Rüstungsteil bis an seine äußerste Grenze verstärkt

Rüstungsteil bis an seine äußerste Grenze verstärkt Fantastische Form: Ganzes 4-Sterne-Set aus Nahkampf- und Fernkampfwaffe, Accessoire und vier Rüstungsteilen ausgerüstet

Ganzes 4-Sterne-Set aus Nahkampf- und Fernkampfwaffe, Accessoire und vier Rüstungsteilen ausgerüstet Bibliothekar: Alle Tafeln gesammelt

Alle Tafeln gesammelt Töpfe und Tränke: Drachenheilungstopf auf maximale Anzahl und Effektivität verstärkt

Drachenheilungstopf auf maximale Anzahl und Effektivität verstärkt Aufstieg: Gebe einer bestimmten Person die maximale Anzahl an Zikadenhüllen

Gebe einer bestimmten Person die maximale Anzahl an Zikadenhüllen Große Bündnisse: Mit allen verfügbaren Kriegern verbündet

Mit allen verfügbaren Kriegern verbündet Verdienstvoll über alle Maßen: Zum ersten Mal den Segen eines Blutsbruders erhalten

Zum ersten Mal den Segen eines Blutsbruders erhalten Herzallerliebst: Alle Shitieshou gefüttert

Alle Shitieshou gefüttert Wo Long: Alle anderen Trophäen erhalten

Falls euch nach eurem Spieldurchlauf noch Trophäen fehlen, sollten sich die meisten relativ einfach holen lassen. Ist beispielsweise Verdienstvoll über alle Maßen das Problem, dann müsst ihr nur noch mal mit einem der NPCs Missionen spielen, bis euer Vertrautheitslevel auf 10 gestiegen ist. Fehlt euch Große Bündnisse, dann müsst ihr alle NPCs einmal als Verstärkung rufen.

Welche Trophäen fehlen euch noch oder welche findet ihr am schwersten?