Wo Long - Erster Boss: So besiegt ihr Zhang Liang ganz schnell

Zhang Liang kann wirklich eine Hürde sein, wenn ihr die Spielmechaniken noch nicht verinnerlicht habt.

Wo Long: Fallen Dynasty, das neue Spiel von Nioh-Entwickler Team Ninja, ist erschienen und gleich im Game Pass gelandet. Habt ihr euch hochmotiviert in das Actionspiel gestürzt und seid gleich beim ersten Boss richtig ausgebremst worden? Da seid ihr nicht allein. Der erste Endgegner verlangt euch knallhart ab, die Spielmechaniken zu meistern, allem voran, das Parieren.

Damit ihr nicht verzweifelt, haben wir hier einige Tipps, wie es besser klappt. Und keine Sorge: Nach diesem Brocken stehen euch sämtliche Features zur Verfügung, die euch das Leben erleichtern und Wo Long verzeihlicher machen als beispielsweise die Dark Souls-Reihe.

Tipps für die erste Phase

Bloß nicht zu passiv spielen

In der ersten Phase dürft ihr nicht zu viel Angst haben, dass euch Zhang Liangs Attacken treffen könnten. Auf Abstand gehen, ist der falsche Weg, weil sich die Phase dadurch zu lang hinzieht und ihr Gefahr lauft, zu viel Heilung zu verbrauchen. Ziel ist es, die Drachenheilungstöpfe für die Zeit nach Zhang Liangs Verwandlung aufzusparen.

Dazu solltet ihr aggressiv auf den Boss eindreschen. Ihr könnt ihn aus vielen Attacken tatsächlich rausprügeln und müsst dann nur zwischendrin, ganz selten mal parieren oder (ungetimed) abwehren.

Bleibt ihr immer am Boss dran, könnt ihr viele seiner Attacken unterbrechen - aber nur in der ersten Phase.

Schwache und starke Angriffe mischen

Mit den schwachen Angriffen (X auf der Xbox, Viereck auf der PlayStation) füllt ihr eure blaue Willensleiste, dank der ihr dann starke Angriffe (Y auf der Xbox, Dreieck auf der PlayStation) nutzen könnt. Die braucht ihr, um die Haltung des Endgegners zu brechen. Sehr gut funktioniert es, zwei schwache und einen starken Willensangriff zu nutzen.

Nicht wundern, wenn ihr regulär sehr wenig Schaden austeilt! Euer Ziel ist es, die Haltungsleiste des Bosses orange zu füllen, beziehungsweise zu verkürzen, indem ihr ihn auf die genannte Weise angreift oder Schläge pariert. Seht ihr daraufhin einen roten Punkt beim Boss, sobald er außer Atem ist, dann zögert nicht. Ihr könnt ihm jetzt mit Y einen kritischen Treffer verpassen!

Im Video könnt ihr euch ansehen, wie Kollege Chris den Boss besiegt:

3:27 Wo Long: Fallen Dynasty - Unser Sieg gegen den ersten Boss Zhang Liang

Parieren lernen

Versucht auch schon mal, in der ersten Phase das Parieren zu üben. Bei den normalen Angriffen, aber vor allem bei rot aufleuchtenden, kritischen Attacken. Wichtig: Ihr müsst in dem Moment parieren, in dem der Gegner (fast) auf euch trifft, nicht gleich, wenn ihr das rote Leuchten seht.

Zusatztipp: Ihr tut euch schwer? Vielleicht kann eine andere Tastenbelegung helfen. Normalerweise pariert ihr auf der Xbox auf B (auf der PlayStation Kreis) und blockt auf LB beziehungsweise L1. Womöglich hilft es euch, die Tasten zu tauschen und mit dem linken Bumper zu parieren, da ihr so nicht von den Angriffstasten wechseln müsst.

Tipps für die zweite Phase

Abstand halten!

Für die zweite Phase gilt grundsätzlich in Sachen Aggressivität das gegenteilige Prinzip, es sei denn, ihr seid wirklich fit im Parieren aller Angriffe. Habt ihr jedoch Probleme mit den Attacken, dann geht stets auf Abstand und beschränkt euch darauf, die rot leuchtenden kritischen Angriffe zu parieren und die Attacken mit großer Reichweite entweder zu parieren oder abzuwehren.

Wichtig: Wenn ihr Abstand gewinnen wollt, nicht panisch ausweichen, sonst füllt sich eure Haltungsleiste schneller als ihr gucken könnt und ihr hechelt nur noch. Stattdessen immer lieber rennen!

Alles parieren oder abwehren

Ihr könnt wirklich jeden Angriff parieren oder mit ungetimtem Blocken abwehren. Dazu gehören auch die Steinspitzen, die der Boss in einer Linie aus dem Boden kommen lässt. Grundregel: Seid ihr mit einem Timing relativ sicher: parieren. Seid ihr unsicher: abwehren (oder abwehren halten und versuchen zu parieren, das geht nämlich auch kombiniert).

Ihr könnt mit dem linken Bumper abwehren, ohne dass ihr euch um das Timing kümmern müsst.

Auf jeden Fall parieren solltet ihr die rot aufleuchtenden kritischen Angriffe. Der Schlag, während dem Zhang Liang seinen Arm in eure Richtung schleudert, ist dabei elementar, da eine erfolgreiche Parade fast seine gesamte Haltungsanzeige auf einmal leersaugt!

Noch mal eins obendrauf

Nachdem ihr eine kritische Attacke pariert habt, geht dem Boss immer ganz kurz die Puste aus. Setzt dann noch mal einen Willensangriff (Y auf der Xbox/Dreieck auf der PlayStation) nach, so habt ihr seine Haltungsleiste ganz schnell verkürzt, was euch dabei hilft, selbst kritischen Schaden auszuführen.

Hier bufft sich der Boss aktuell.

Vorsicht: Bufft sich der Boss (er leuchtet komplett rot, schreit und schleudert euch dabei weg), dann verliert ihr den Fortschritt auf der Haltungsleiste wieder.

Kampf beenden mit Gottbestie

Im Kampf füllt sich eure Gottbestien-Anzeige, die während der zweiten Phase neu dazukommt. Ist sie ganz gefüllt und blinkt gelb, seht ihr eine Aufforderung, die Gottbestie mit Tastenbefehl (auf der Xbox Y und B) zu rufen. Auch euer Begleiter gibt euch eine akustische Aufforderung.

Hier seht ihr die Anweisungen.

Tut das sofort und ohne zu zögern! Später helfen euch die Tiergeister zwar nur kurz im Gefecht, aber in diesem Fall wird eine Zwischensequenz ausgelöst, die den Kampf sofort beendet, auch wenn die Lebensleiste des Endgegners noch etwa halb voll ist. Überseht ihr die Aufforderung, kämpft ihr regulär bis zum Ende, so wie wir das versehentlich bei unserem ersten Durchgang getan haben.

Die Anzeige füllt sich vor allem, wenn ihr dem Boss kritische Treffer verpasst, zwei davon sollten in der Regel ausreichen.

Habt ihr hilfreiche Tipps in unserer Liste entdeckt? Habt ihr noch weitere Vorschläge für Spielende, die sich schwertun?