Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Welche Welten besucht ihr am Wochenende?

Freitag, ihr Lieben und ihr wisst genau, was das bedeutet: Endlich wieder Wochenende und Zeit für unseren wöchentlichen Community-Artikel. Hier verraten wir euch, welche Spiele wir an den freien Tagen zocken und wollen im Gegenzug natürlich auch wissen, welche Games euch aktuell beschäftigen.

Das zockt die Redaktion

Annika hat sich das Katana geschnappt und ist bereits in Assassin's Creed Shadows versunken, damit sie euch am 18. März in ihrem Test alles Wichtige zum Spiel verraten kann. Wir sind schon gespannt, ob sich ihre Eindrücke aus der Preview bestätigen und wie gut das für Ubisoft äußerst wichtige Spiel geworden ist.

Dennis schaut sich ebenfalls das neue Assassinen-Abenteuer an, verbringt aber auch noch weitere Stunden im Koop von Split Fiction, damit er euch am 4. März, also am kommenden Dienstag, um 17:00 Uhr in seinem Test zum neuen Abenteuer von It takes Two-Studio Hazelight präsentieren kann.

Koop-Partner Tobi spielt hingegen nur ein paar ganz entspannte Runden Balatro auf Mobile und schnappt sich am WE dafür zwei analoge Brettspiele: Dune: Imperium und Karuba.

Auf große Segelfahrt geht Hannes, der aktuell Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii spielt. Der Titel liefert für ihn eine Antwort auf die Frage "Kann man aus einen Yakuza-Minispiel ein ganzes Game machen?" und diese lautet eindeutig: Ja, das geht und klappt wunderbar!

7:01 Eins der besten RPGs 2024 bekommt ein Spin-Off und macht uns zum Piratenkapitän in Hawaii

Autoplay

Eigentlich möchte Linda super gerne Baldur's Gate 3 weiterspielen, allerdings ist sie vorerst dem Hades-Fieber verfallen und zockt ununterbrochen das göttliche Roguelike. Da sie allerdings bereits ein schlechtes Gewissen plagt – immerhin ist die gesamte Schwertküste in Gefahr – könnte es am Wochenende auch zu einem engen Kopf an Kopf-Rennen kommen.

Auch Mary spielt weiter Hades, allerdings kämpft sie sich durch die Fortsetzung, die jüngst ein großes Update bekommen hat. Ebenfalls weiterhin im Roguelike-Rausch ist Basti, der noch immer schwer begeistert Star of Providence zockt.

Samara will am Wochenende zwar nicht so viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen, ist aber auch neugierig auf das neue Monster Hunter, nachdem sie damals mit MHW sehr viel Spaß hatte.

Eigentlich stellt sich die Frage bei Myki und Eleen gar nicht, denn es sollte allen klar sein, dass die gebürtigen Monster Hunter natürlich ebenfalls auf die Jagd gehen und noch viele weitere Bestien in Monster Hunter Wilds erledigen werden. Da sie schon seit einiger Zeit spielen können, haben sie auch schon allerhand Tipps für den Einstieg zusammen gesammelt:

Chris ist im Metroid Prime Remastered auf Tallon IV angekommen, kann jetzt mit dem Morph Ball durch die Gegend rollen und muss sich wohl bald dem ersten Boss im Wüsten-Biom stellen. Rae schnappt sich am Wochenende so viele Steam-Demos, wie sie spielen kann, setzt aber auch ihr Abenteuer in Avowed fort.

Und zum Schluss noch kurz zu mir (Kevin). Ich verbringe noch ein paar Stunden im mittelalterlichen Böhmen von Kingdom Come Deliverance 2, wo ich mich so langsam aber sicher mal zur Hochzeit begeben werde. Nebenher werden aber auch noch ein paar Monster in Wilds erledigt.

Das war's auch schon von uns. Jetzt sind wir gespannt, was ihr so alles zu berichten habt. Wir wünschen euch ein ganz fantastisches Wochenende und viel Spaß beim Zocken. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund!