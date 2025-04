Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wohin geht's an diesem Wochenende?

Es ist Wochenende, ihr Lieben und diesmal können wir die freien Tage wirklich gebrauchen, denn allein in dieser Woche wurden gleich mehrere tolle und große neue Spiele veröffentlicht, die natürlich gezockt werden wollen. Wie jede Woche verraten wir euch, für welche Titel sich die Redaktion entschieden hat.

Ein Rollenspiel, sie alle zu knechten

Da Sandra das Original vor 20 Jahren verpasst hat, beginnt sie am Wochenende ihren ersten Ausflug in das Tamriel von Oblivion: Remastered. Wir wünschen ihr viel Glück beim Durchschreiten der Tore! Eine weitere Remastered-Version steht bei Annika auf dem Programm. Sie düst zum ersten Mal mit Decon durch das wunderschöne Oregon von Days Gone.

Das neue Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 beschäftigt gleich einen ganzen Schwung von uns. So etwa Irina, die sich aktuell aber noch etwas gedulden muss, da ihre Vorbestellung noch nicht angekommen ist. Wir drücken ihr die Daumen, dass sie die Disk noch heute bekommt! Aber auch Linda will sich das französische "JRPG" am Wochenende anschauen.

Dennis steckt hingegen schon tief in Akt 2, wo er an einem kniffligen Bosskampf zu knabbern hat. Im Rätselspiel Blueprint ist er zudem auf der Suche nach Raum 46. Der Überraschungshit lässt ihn auch in dieser Woche noch nicht los. Seine Pläne könnten sich allerdings noch ändern, da GOG zum Geburtstag von Breath of Fire 4 noch eine Überraschung parat und das Spiel auf GOG veröfffentlicht hat.

Auch Eleen hat Clair Obscur schon heruntergeladen, möchte der Versuchung aktuell aber noch widerstehen, um vorher Kingdom Come Deliverance 2 abzuschließen. Dazu kommt das neue Event in Monster Hunter Wilds. Das beschäftigt auch Myki, die natürlich auch weiter Monster jagt. Allerdings ist auch sie bei Clair Obscur schwach geworden und schon der Prolog hat sie schwer ergriffen.

Samara lässt es nach dem Finale von Clair Obscur etwas ruhiger angehen und spielt auf dem Steam Deck Train Station Renovation. Außerdem flimmert bei ihr die Serie School Spirits über den Bildschirm, nachdem sie sich zuvor durch From gebinged hat.

Aktuell noch in den Zügen der Bahn unterwegs ist Mary, die sich für unterwegs Pokémon Karmesin eingesteckt hat. Dem gibt sie eine zweite Chance, nachdem das Spiel sie beim ersten Anlauf nach der Hälfte verloren hat.

Mit Lunacid: Tears of the Moon spielt Max einen First-Person-Dungeon Crawler, der auf der alten King's Field Engine von FromSoftware beruht. Der Titel ist kostenlos und eine Empfehlung für alle, die Spiele des Studios und alte Retro-Optik mögen.

Hannes schaut sich am Wochenende Promise Mascot Agency an, das laut ihm ein Art Open World-Yakuza mit abgefahrenem "Viecher-Management" ist. Da ihn Clair Obscur nach der Hälfte nicht mehr mit seinem Kampfsystem begeistern konnte, möchte er sich zumindest noch die restliche Story über Videos anschauen.

1:14 Eins der besten Open World-Rollenspiele der letzten Jahre bekommt die nächste große Erweiterung

Und ich (Kevin) werde am Wochenende mal wieder Wartales anschmeißen und mich auf die kommende Erweiterung vorbereiten. Zeitgleich werde ich das New Game Plus in Clair Obscur starten, da ich noch immer nicht genug vom Spiel bekommen kann.

Und damit währen wir auch schon bei euch. Wir sind schon ganz gespannt, welche Spiele euch am Wochenende beschäftigen, also ab in die Kommentare mit euch! Für die freien Tage wünschen wir euch viel Spaß und gute Erholung. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund.