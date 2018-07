Bethesda ist für Fans von gepflegten Singleplayer-Shootern eine der letzten Bastionen der Qualität. Es gibt nicht mehr viele Studios, die einen so großen Wert auf die Einzelspielererfahrung legen und das auch öffentlich so kommunizieren. Doch auch Bethesda scheint künftig einen steigenden Games as a Service-Anteil in seinen Spielen zu befürworten.

Fallout 76 ist ein Schwenk weg von der klassischen Erfahrung, die die Serie lange Zeit bot, hin zu Multiplayer-Elementen. Nun könnte es auch die Wolfenstein-Reihe erwischen. Deren Entwickler, MachineGames, sucht momentan einen Produzenten mit Erfahrung im Bereich Games as a Service.

Erhält Wolfenstein 3 einen Mehrspielermodus?

Die Annonce fordert eine Person, die mindestens fünf Jahre Erfahrung mit dem Management von Singleplayer- und Online-Projekten aufweist. Wünschenswert sei zudem Erfahrung als Live-Producer und mit der Arbeit an Live-Operations, Community Management und Marketing/PR. Sollte der Kandidat bereits einmal mit externen Entwicklerteams zusammengearbeitet haben, sei das ebenfalls von Vorteil.

MachineGames wurde 2009 gegründet und hat bisher Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood und Wolfenstein 2: The New Colossus entwickelt. Das nächste Spiel wird die standalone Koop-Erweiterung Wolfenstein: Youngblood. Sie soll 2019 erscheinen. Ob bereits dieses Spiel Games as a Service-Elemente aufweisen wird, ist unklar. Es könnte sich bei der Stelle auch um Wolfenstein 3 oder ein komplett neues Spiel handeln.