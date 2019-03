Nachdem BJ Blazkowicz in Wolfenstein: The New Order und The New Colossus erfolgreich gegen das Regime gekämpft hat, steckt uns Bethesda im kommenden Wolfenstein: Youngblood in die Rolle seiner beiden Töchter.

Viel wissen wir bisher noch nicht über den neuen Ableger der Reihe, der auch im Koop spielbar sein wird. Das könnte sich aber bald ändern. Auf Twitter teast Bethesda nämlich gerade die Fans, was darauf schließen lässt, dass es in naher Zukunft neue Informationen geben könnte.

Das kurze GIF zeigt BJs Gesicht, zusammen mit den Worten "Aufenthaltsort: Unbekannt". Damit spielen die Entwickler auf die bereits angedeutete Story an. BJs Nachwuchs macht sich in Youngblood auf die Suche nach ihrem Vater. Dabei verschlägt es die beiden unter anderem in das besetzte Paris der 1980er Jahre.

Wann gibt's was Neues? Der Zeitpunkt des Teasers dürfte nicht zufällig gewählt sein. Es dauert nicht mehr lange, bis die PAX East in Boston ihre Tore öffnet. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass es erste Details zum neuen Spiel Starfield geben könnte. Die PAX East startet morgen, am 28. März und geht bis Sonntag, den 31. März.

Wolfenstein: Youngblood soll noch 2019 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Außerdem hat Bethesda bereits den VR-Ableger Wolfenstein: Cyberpilot angekündigt.