Mit Starfield arbeitet Bethesda gerade an einer komplett neuen IP. Das SciFi-Rollenspiel wurde auf der E3 2018 mit einem kurzen Teaser-Trailer enthüllt, seitdem hüllen sich die Macher aber in Schweigen. Eine aktuelle Umfrage lässt bei Fans nun aber die Hoffnung aufkommen, dass Bethesda vielleicht schon in wenigen Tagen frische Infos zum Singleplayer-Abenteuer liefert.

Zeigt Bethesda Starfield auf der PAX East?

Zuvor führte uns ein Twitter-Post von Bethesda zu der Annahme, dass Starfield womöglich auf der E3 2019 mit einem "richtigen" Trailer enthüllt werden könnte - vielleicht aber auch schon im Rahmen der PAX East.

Diese Vermutung geht aus einer Umfrage des Publishers hervor. Dort fragte Bethesda Fans im Vorfeld der PAX East, welche Spiele sie denn gerne im Zuge des PAX East-Showcases sehen würden. Zur Auswahl stand neben Rage 2, Doom Eternal das SciFi-RPG Starfield. Der Skyrim-Nachfoler The Elder Scrolls 6 soll ebenfalls Teil der Umfrage gewesen sein.

Doch Achtung: Eine Bestätigung dessen, dass Starfield oder Elder Scrolls 6 tatsächlich auf der PAX East gezeigt werden, ist die Umfrage natürlich nicht. Zumal Bethesda vor einigen Monaten verkündete, dass sich Elder Scrolls 6 noch nicht einmal in Produktion befinde.

Starfield soll hingegen bereits spielbar sein. Gut möglich also, dass Bethesda tatsächlich bald mehr zum RPG zeigt. Ob nun zur PAX East, zur E3 oder doch später, das wird sich zeigen.

Die PAX East findet vom 28. bis zum 29. März 2019 statt. Spätestens dann sind wir schlauer.

Quelle: Comicbook