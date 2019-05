Mit Wolfenstein: The New Order hat Bethesda die Marke erfolgreich weitergeführt. Nach The New Colossus und mehreren Erweiterungen folgt nun Wolfenstein: Youngblood, dass euch erstmals auch im Koop spielen lässt. Youngblood wird zudem etwas umfangreicher, als die vorherigen Teile der Reihe, obwohl es kein vollwertiger Nachfolger ist.

Das hat Entwickler Jerk Gustafsson bei einem AMA auf Reddit klargestellt. Die Spielzeit wird etwas umfangreicher als bisher, was vor allem an der etwas offeneren Struktur von Youngblood liegt.

"Youngblood ist in vielerlei Hinsicht anders als unsere bisherigen Spiele. Der Fortschritt ist Level-basiert und die Struktur ist nicht linear. Das heißt, dass das Spielerlebnis so sehr vom Spieler abhängt, wie noch nie in bei uns. Spieler können Missionen in jeder beliebigen Reihenfolge abschließen. "

Länger als gewohnt

Das hat auch Auswirkungen auf die Zeit, die ihr zum beenden von Youngblood brauchen werdet. Wenn ihr wirklich alle Nebenaufträge, usw. macht, dann kann das sogar länger dauern, als die beiden großen Titel The New Order und The New Colossus.

"Auch wenn die Story/Kampagne etwas "leichter" sein wird, als New Order/Colossus, wird das gesamte Gameplay die Spielzeit dieser Titel übersteigen."

Viel gesehen haben wir vom neuen Ableger der Reihe noch nicht. Da es kein "Wolfenstein 3" ist, werdet ihr zum Release auch nicht den Vollpreis bezahlen müssen. Dafür bekommen Käufer der Deluxe-Edition einen Buddy Pass! Ein zweiter Spieler kann somit direkt mit einsteigen, auch ohne eigene Kopie.

Wolfenstein: Youngblood erscheint am 26. Juli für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.