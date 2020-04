Hinweise auf Konsolen-Port: Da Dataminer in der Alpha des kommenden WoW-Addons Shadowlands Daten einer Controller-Unterstützung gefunden haben, kam in der Community die Vermutung auf, dass WoW bald mit einem Gamepad gespielt werden kann. Und das würde dann natürlich auch eine Konsolenfassung möglich machen.

Entdeckt wurden folgende Dateien, wie auf Twitter nachzulesen ist:

WTF\http://DefaultGamePadBindings.wtf

PlayStation 4

PlayStation 4 Pro

PlayStation 5

Eine Konsolenfassung von World of Warcraft wäre eine sehr interessante Sache. Immer mehr MMORPGs finden ihren Weg auf die Konsolen. Spiele wie The Elder Scrolls Online, Final Fantasy 14 oder Black Desert Online lassen sich sehr gut mit dem Gamepad steuern. Allerdings entwickelten die Studios diese Steuerung meist schon von Anfang an und versuchten nicht, sie später noch möglich zu machen.

WoW für die Konsole wird wohl ein Wunschtraum bleiben

Macht euch keine allzu großen Hoffnungen: World of Warcraft ist ein sehr komplexes MMORPG und die Steuerung war und ist auf Maus sowie Tastatur ausgelegt. Allein die vielen Skills zu verwalten, erscheint mit einem Controller nahezu unmöglich zu sein. Wenn Blizzard nicht eine sehr intuitive Möglichkeit gefunden hat, wie sich WoW gut mit einem Controller spielen lässt, dann braucht man sich keine Hoffnung auf eine Konsolenversion zu machen.

Sehr wahrscheinlich ist, wenn überhaupt, nur ein einfacher Controller-Support für die PC-Version geplant. Viele Spieler greifen nämlich auch am Rechner lieber zum Pad. Daraus folgt nicht, dass Blizzard auch an eine tatsächliche Portierung auf Konsolen nachdenkt.

Ein spannender Gedanke ist es aber dennoch: Was meint ihr?