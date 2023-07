Xbox lässt euch bald 40 Spiele gratis anzocken – aber ihr habt nur wenige Tage Zeit

Vom 11. bis zum 17. Juli könnt ihr jede Menge Demos auf eurer Xbox-Konsole zocken.

Wie schon im letzten Jahr veranstaltet Microsoft auch dieses Jahr wieder das "ID@Xbox Demo Fest". Das lässt euch haufenweise Demos zu kommenden Spielen auf eurer Xbox-Konsole anspielen. Mehr als 40 Titel sind dieses Jahr dabei und die ersten kennen wir auch bereits. Allerdings müsst ihr euch beeilen, das Fest läuft nämlich nur eine knappe Woche.

Von wann bis wann läuft das Event? Vom 11. bis 17. Juli 2023

Vom 11. bis 17. Juli 2023 Auf diesen Konsolen könnt ihr spielen: Xbox One und Xbox Series X/S

Über 40 Spiele-Demos zum Testen

Die komplette Spieleliste gibt Microsoft erst zum Start des Demo Fests bekannt, aber zumindest einige der Titel kennen wir bereits. Mit dabei sind auch bereits verfügbare Demos wie die zu Lies of P:

Diese Highlights sind unter anderem dabei:

Sea of Stars

1:47 Sea of Stars - Das Fantasy-RPG bekommt ein Releasedatum und eine Demo

Genre : Rollenspiel

: Rollenspiel Release: 29. August 2023

Sea of Stars ist eine Hommage an klassische Rollenspiele der 16-Bit-Ära. Euch erwartet ein storyfokussiertes Abenteuer, in dem ihr in die Rolle der beiden "Kinder der Sonnenwende" schlüpft, um die Mächte der Sonne und des Mondes zu vereinen und die Welt zu beschützen. Zusätzlich gibt es die klassischen rundenbasierten Kämpfe, auf Zufallskämpfe oder Kampfbildschirme verzichtet das Spiel dagegen.

Hier stellen wir euch den Titel genauer vor:

Mehr zum Thema Sea of Stars lässt mich von der goldenen Chrono Trigger-Ära träumen von Hannes Rossow

The Wandering Village

Genre : Aufbau-Strategie

: Aufbau-Strategie Release: 14. September 2022 (für PC, noch kein Releasedatum für Konsole)

Im Strategie-Spiel The Wandering Village erbaut ihr eure eigene Siedlung auf dem Rücken einer gewaltigen Kreatur. In der postapokalyptischen Welt müssen wir nicht nur Ressourcen managen und unsere Stadt ausbauen, sondern auch die Kreatur am Leben erhalten und Vertrauen zu ihr aufbauen.

Diese Spiele-Demos sind ebenfalls bereits bekannt:

Demonschool

Worldless

Microsoft verweist im Blogeintrag aber auch darauf, dass es sich hierbei nicht um typische Spiele-Demos handelt. Anders als bei anderen Titeln sind es hier in den meisten Fällen keine Testversionen von fertigen oder fast fertigen Spielen.

Viel mehr zeigen diese Demos den aktuellen Stand der Entwicklung und geben einen kleinen Ausblick darauf, was euch in den Titeln erwarten wird. Während manche später noch über den Demo-Kanal verfügbar sein werden, könnt ihr andere ausschließlich in dieser Woche ausprobieren.

Habt ihr Lust darauf, diese Demos auszuprobieren?