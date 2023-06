Lies of P: Das Pinocchio-Soulslike hat ein Release-Datum und eine Demo

Endlich könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen, wie euch das Souls-Spiel mit Pinocchio-Geschichte gefällt.

Neue Soulslikes werden ja zu Hauf angekündigt und oft von den eingeschworenen FromSoftware-Fans erst mal kritisch beäugt. Lies of P sorgte aber mit dem ungewöhnlichen Setting und der düsteren Atmosphäre sofort für Neugierde. Die klassische Pinocchio-Geschichte wird in diesem Titel in eine brutale Steampunk-Stadt versetzt.

Das sieht in Trailern richtig spannend aus - und wie sich das Ganze spielt, das könnt ihr dank einer frei zugänglichen Demo jetzt selbst testen. Außerdem wurde das Release Datum jetzt verraten. Lies of P erscheint am 19. September.

Die Demo könnt ihr noch heute ausprobieren

Während des Summer Game Fest von Host Geoff Keighley wurde heute Abend ein neuer Trailer zum Pinocchio-Souls gezeigt. Das war aber noch längst nicht alles: Daneben wurde eine Demo enthüllt, die ihr noch heute Abend, direkt während des Summer Game Fests, herunterladen könnt. Sie erscheint für alle Plattformen, für die das Spiel angekündigt wurde.

Hier seht ihr den brandneuen Trailer:

2:12 Lies of P: Neuer Trailer zum Soulslike verrät das Releasedatum und kündigt kostenlose Demo an

Lies of P schickt euch in die Stadt Krat, in der aggressive Automaten die Oberhand haben. Ihr selbst schlüpft in die Rolle des Puppenjungen (oder Mechanoid) Pinocchio höchstpersönlich und räumt mit einem vielseitigen Waffenarsenal ordentlich auf.

Das Spannende: die Waffen könnt ihr modifizieren und neu zusammenbauen. Zusätzlich stehen euch für den linken Arm noch unterschiedlich Prothesentools zur Verfügung. Ihr bekommt zum Beispiel einen Puppenfaden, mit dem ihr euch blitzschnell an Gegner heranziehen könnt.

Interessant ist auch, dass Lies of P allem Anschein nach einen klassischeren und leichter verständlichen Story-Ansatz wählt als beipsielsweise die Dark Souls-Reihe. Sie baut auf dem bekannten Märchen auf und lässt sich durch Entscheidungen beeinflussen. Indem ihr entweder die Wahrheit sagt oder lügt, beeinflusst ihr, wie menschlich Pinocchio im Laufe der Handlung wird.

Werdet ihr euch die Demo gleich vornehmen? Welche Hoffnungen habt ihr für Lies of P?