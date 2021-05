Xbox & Bethesda kündigen gemeinsamen Showcase für die E3 2021 an

Es wurde in den vergangenen Tagen und Wochen bereits gemunkelt, jetzt ist es offiziell. Microsoft und Bethesda halten auf der E3 2021 ein gemeinsames Showcase ab, in dem Neuigkeiten zu bereits angekündigten Titeln gezeigt werden, als vermutlich auch einige Neuankündigungen ihre Enthüllung feiern. Das gab Microsoft auf Twitter bekannt.

Termin des Showcase: Sonntag, 13. Juni 2021, 19 Uhr deutscher Zeit

Sonntag, 13. Juni 2021, 19 Uhr deutscher Zeit Wie lange dauert der Showcase? Ca. 90 Minuten

Ca. 90 Minuten Wo kann ich den Stream sehen? Twitch, Youtube

Auf was wir uns genau auf dem Showcase einstellen können, lässt sich Microsoft und Bethesda noch nicht entlocken, es wird lediglich von "Spielen, Spielen, Spielen", "Weltpremieren" und "neuen Spielen für den Xbox Game Pass" gesprochen. Hinweise auf mögliche Auftritte gab es in den vergangenen Wochen aber zuhauf in der Gerüchteküche.

So gehen viele davon aus, dass Starfield auf der E3 2021 einen großen Auftritt bekommen, spekuliert wurde in der Vergangenheit bereits über eine mögliche Xbox-Exklusivität und das Release-Datum des SciFi-Rollenspiels. Und auch Halo Infinite dürfte auf der E3 gezeigt werden, schließlich ist es seit dem letzten Auftritt des verschobenen Shooters dann mittlerweile fast ein ganzes Jahr her.

Aber auch ansonsten dürften Microsoft und Bethesda einiges zu zeigen haben, schließlich werken unter der Dachmarke der Xbox Game Studios mittlerweile 23 Studios an neuen Titeln. Welche das genau sind, erfahrt ihr hier:

Noch mehr zur E3 2021

Die E3 2021 findet vom 12. bis zum 15. Juni und rein digital statt. Einige Partner sind bereits bekannt, neben Microsoft gehören auch Nintendo und Ubisoft dazu. Wer die offizielle App herunterlädt, kann unter anderem virtuelle Messestände besuchen, geplant sind zudem weitere Showcases, eine Ubisoft Forward Show ist bereits angekündigt. Alles Weitere erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel zur E3 2021.