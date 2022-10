Xbox-Chef teast mögliches Streaming-Gerät in Geburtstagsgruß an Fallout

Wenn Xbox-Chef Phil Spencer Bilder aus seinem Haus postet oder in Interviews im Hintergrund seine privaten Regale zu sehen sind, klingt das erst einmal nach nichts besonders spektakulärem. Zumindest nichts, was rechtfertigen würde, dass Leute teilweise mit Lupen vor ihrem Bildschirm sitzen, um Details zu entdecken.

Aber das passiert regelmäßig, denn in der Vergangenheit teaste der Xbox-Chef bereits Dinge an, die erst später offiziell enthüllt wurden. Darunter zählt zum Beispiel die Xbox Series S, die in Spencers Bücherregal bereits zwei Monate vor der Ankündigung zu sehen war.

Alle haben nur Augen für ein Detail

So ist es dann also nicht mehr allzu verwunderlich, dass Spencers aktueller Tweet mit Argusaugen beobachtet wurde, den er anlässlich des diesjährigen 25. Jubiläums der Fallout-Reihe absetzte. Auf dem dazugehörigen Bild ist ein Regal von Spencer samt Maskottchen Vault-Boy zu sehen. Die Aufmerksamkeit erregt allerdings ein anderes Detail.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf dem obersten Regalbrett ist nämlich ein kleines weißes Gerät (?) zu sehen, dass wie eine Xbox One oder eine Xbox Series S aussieht. Allerdings ist es für eine solche zu klein und kompakt, das Gehäuse ist nur wenig breiter als ein Xbox-Controller, der direkt daneben steht.

Natürlich ist dieses Detail sofort aufgefallen und in den Kommentaren unter dem Tweet wird bereits fleißig diskutiert, worum es sich bei dem mysteriösen Ding handeln könnte. Klarer Favorit bislang: Das Xbox Streaming-Gerät, dessen Entwicklung Microsoft zuletzt im Mai bestätigte und das Medienberichten zufolge den Namen "Keystone" trägt:

40 0 Mehr zum Thema Microsoft arbeitet an Streaming-Box 'Keystone', die euren Fernseher zur Xbox macht

Ist das wirklich Keystone?

Keystone kann laut eines Microsoft-Sprechers ähnlich wie z.B. ein Amazon Fire Stick an jeden Fernseher oder Monitor angeschlossen werden und benötigt keine Konsole. Eine Verbreitung des Game Pass wäre damit noch schneller möglich, zumal ein solches Gerät vermutlich deutlich günstiger wäre als eine dedizierte Konsole. Eine Smart TV-App gibt es bereits. Diese stellte Microsoft vor wenigen Monaten vor, auf ausgewählten Geräten ist die App seit Ende Juni verfügbar.

Bleibt natürlich die Frage: Hat der Xbox-Chef hier tatsächlich ein solches Gerät angeteast? Oder löst sich diese Vermutung in der nächsten Zeit in etwas anderes auf? Das könnte vermutlich nur eine offizielle Ankündigung seitens Microsoft klären, für die es bislang allerdings keinerlei Anzeichen gibt. Microsoft äußert sich normalerweise nicht zu Gerüchten oder Spekulationen, wir haben trotzdem zur Sicherheit eine Anfrage rausgeschickt.

Was glaubt ihr: Sehen wir hier das nich nicht angekündigte Xbox Streaming-Gerät?