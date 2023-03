Xbox Controller im Angebot: Bei Amazon jetzt in sechs verschiedenen Farben günstig sichern

Bei Amazon und MediaMarkt gibt es den Xbox Wireless Controller jetzt günstig in vielen bunten Farben.

Für alle Xbox-Spieler*innen, die etwas mehr Farbe in ihren Gaming-Alltag bringen wollen, hat Amazon das richtige Angebot: Dort könnt ihr jetzt nämlich den Microsoft Xbox Wireless Controller in vielen verschiedenen Farben günstiger bekommen. Neben den klassischen Varianten in Schwarz und Weiß kosten auch die Versionen in Blau, Rot, Pink und Gelb nur noch 44€ statt 59,99€ (UVP). Amazon macht bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gültig ist. Die Preise können sich also jederzeit wieder ändern. Hier findet ihr den Deal:

Laut Vergleichsplattformen wie Idealo gibt es keinen der Controller gerade irgendwo anders günstiger. Allerdings könnt ihr einige der Varianten genauso günstig auch bei MediaMarkt und Saturn bekommen. Dort kommen zwar noch Versandkosten dazu, diese könnt ihr aber vermeiden, wenn ihr den Controller zu einem Markt in eurer Nähe bestellt und ihn dort selbst abholt. Auch MediaMarkt und Saturn verraten bislang übrigens nicht, wie lange die Deals noch gelten.

Xbox-Spiele von EA und Ubisoft günstig

Neben Controllern gibt es auch viele Xbox-Spiele, unter anderem von Electronic Arts, günstig bei Amazon.

Bei Amazon gibt es gerade übrigens noch einige weitere interessante und günstige Xbox-Deals, zum Beispiel zahlreiche Spiele von Ubisoft und Electronic Arts für Xbox Series und Xbox One als Download-Code. Mit dabei sind große Open-World-Hits wie Assassin’s Creed Valhalla und Far Cry 6. Im EA Sale bekommt ihr unter anderem FIFA 23, Need for Speed Unbound und den Koop-Hit It Takes Two günstiger. Hier geht’s zur Übersicht über die Angebote:

Wenn ihr auch weiterhin keine günstigen Gaming-Angebote verpassen wollt, solltet ihr vielleicht unsere GamePro Deals Übersichtsseite im Auge behalten, wo wir euch ständig über die besten Schnäppchen informieren.