Microsoft enthüllt neuen Xbox-Controller und der hat einen dicken Hintern - kein Witz!

Ganz schöner Hingucker...

Die EM ist vorbei, die rote Arschkarte wird jetzt erstmal für ein paar Wochen wieder eingepackt. Microsoft zückt dafür im Gegenzug einen knalleroten Po-Controller und den wird es nur zweimal auf der Welt geben!

Deadpool-Kooperation sorgt für Xbox-Controller mit mächtigem Hinterteil

Darum geht's: Microsoft ist schon in der Vergangenheit mit einigen Sonder-Editionen der Xbox-Hardware aufgefallen. Passend zum zweiten Teil von Dune gab es zum Beispiel einen schwebenden Controller zu gewinnen.

Nun steht der Kino-Release von Deadpool & Wolverine am 24. Juli an und passend dazu verlost Microsoft in Kooperation mit Marvel auf X (ehemals Twitter) eine Xbox Series X mit einem roten Skin, auf dem der Spandex-Anzug von Deadpool abgebildet ist. Außerdem sind seine Katanas an der Rückseite zu erkennen, sie sind wohl an einem speziellen Podest angebracht.

Gar nicht mal schlecht, am interessantesten dürfte für die meisten von euch aber wohl die Spezial-Edition der zwei mitgelieferten Xbox-Controller sein. Die wurden nämlich um die Arschbacken des Anti-Helden – die er nur allzu gern seinen Widersachen vor die Nase hält und in Szene setzt – erweitert.

Im Trailer könnt ihr den gut ausgestatteten Controller näher betrachten:

0:35 Xbox stellt neuen Deadpool-Controller mit einer einzigartigen Rückseite vor

So kommt ihr an den Hintern-Controller

Wie bei vielen anderen Gewinnspielen auch, müsst ihr lediglich den oben eingebetteten X-Post retweeten, während ihr dem Xbox-Account folgt.

Dabei gilt es folgendes zu beachten:

teilnahmeberechtigt sind alle Regionen, in denen die Xbox-Konsolen angeboten werden

ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein, seid ihr jünger, benötigt ihr die schriftliche Erlaubnis eines Erziehungsberechtigten, um teilnehmen zu können

das Gewinnspiel läuft bis zum 12. August um 5:00 Uhr morgens

Was kommt eigentlich noch dieses Jahr von Microsoft?

Gänzlich neue und vor allem für alle Spieler*innen erhältliche Hardware wurde für dieses Jahr noch nicht angekündigt. Es sollen jedoch schon bald eine weiße All-Digital-Series X, eine Series X im Space-Look sowie mit zwei Terabyte Speicher und eine weiße Series S mit einem Terabyte Speicher erscheinen:

Eine völlig neue Konsole, eine Pro-Version der Series X oder auch einen Xbox-Handheld erwarten wir aber nicht mehr in diesem Jahr. Es gibt allerdings Gerüchte, dass schon 2025 oder 2026 neue Geräte folgen könnten. Dann wahrscheinlich ohne strammen Böppes an der Rückseite...

Würdet ihr gern den wohlgeformten Controller in die Hände bekommen?