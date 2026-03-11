Switch-Angebote im Amazon Frühlings-Sale: Spiele, Controller & mehr – Das sind die besten Deals!

Bei Amazon laufen jetzt hunderte Switch-Angebote! Wir haben euch die Highlights herausgesucht.

Amazon hat die Frühlingsangebote gestartet, bis zum 16. März gibt es über eine Million Deals. Darunter sind natürlich auch Hunderte von Gaming-Schnäppchen, etwa Spiele und Zubehör für Switch und Switch 2. In diesem Artikel haben wir euch die Top-Deals rund um die beiden Nintendo-Konsolen herausgesucht. Wer sich lieber selbst durch den Amazon-Sale wühlen möchte, kann das hier tun:

Spiele für Switch & Switch 2 im Angebot: Das sind die 10 Top-Deals!

1:00 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, wie die Switch 2-Version aussieht - auch im Vergleich zur Switch 1

Von den großen Nintendo-Exklusivhits ist mit Super Mario 3D World + Bowser's Fury leider nur ein einziger Titel reduziert, bei den restlichen Spielen handelt es sich um Third-Party-Titel, unter denen sich zum Beispiel mit der Switch 2 Edition von Hogwarts Legacy und Sonic Racing CrossWorlds aber immerhin ein paar hochwertige Titel finden.

Hier haben wir euch zehn Highlights herausgesucht. Spiele, die es nur für Switch 2 günstiger gibt, haben wir entsprechend markiert:

Mehr günstige Switch-Spiele aus dem Amazon Frühlings-Sale findet ihr hier:

Switch-Hardware im Frühling-Sale: 10 Top-Angebote!

Die Switch 2 ist selbst leider nicht Teil der Frühlingsangebote, aber es gibt jede Menge günstiges Zubehör für die neue Konsole und auch für die alte Switch.

Zunächst mal die schlechten Nachrichten: Die Nintendo Switch 2 ist leider nicht Teil der Amazon Frühlingsangebote – zumindest bislang nicht, denn Amazon startet jeden Tag neue Deals. Noch können wir also hoffen. Außerdem gibt es die Konsole aktuell schon zumindest ein bisschen günstiger, wobei sich der Preis allerdings jederzeit wieder ändern kann:

Daneben gibt es jede Menge nützliches bis absurdes Zubehör für Switch und Switch 2 im Angebot, darunter Schutzhüllen, Headsets, Analogsticks zum Wechseln und eine stattliche Anzahl an Switch-Controllern. Die Originale von Nintendo sind zwar nicht dabei, dafür aber ein paar gute Third-Party-Gamepads.

Die TMR-Sticks dieses Switch-Controllers verhindern den Stick Drift, von dem Nintendos Controller so oft geplagt werden.

Besonders empfehlen wollen wir euch hier den EasySMX S10. Dieser ist zwar etwas teurer, aber dafür ein hochwertiger Switch 2 Controller, mit TMR Sticks, die das Risiko für Stick Drift, für den Nintendos eigene Controller sehr anfällig sind, erheblich senkt. Außerdem besitzt er bereits den neuen C-Buttons, durch den ihr die Chat-Features der Switch 2 nutzen könnt. Wenn ihr es lieber möglichst günstig habt, findet ihr aber auch Switch-Controller für unter 20€ unter den Deals:

Auch Switch-Zubehör mit eher kleiner Zielgruppe wie Tennisschläger gibt es günstiger.

Falls ihr euch nicht für Controller interessiert, haben wir hier noch eine bunte Auswahl an weiterem Switch-Zubehör aus den Frühlingsangeboten für euch. Passt dabei auf, dass ihr das richtige Zubehör für Switch oder Switch 2 erwischt, denn vieles ist nur mit einer der beiden Konsolen kompatibel:

Die Übersicht über die Switch-Angebote bei Amazon findet ihr hier: