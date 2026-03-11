Switch-Angebote im Amazon Frühlings-Sale: Spiele, Controller & mehr – Das sind die besten Deals!

Amazon hat die Frühlingsangebote gestartet, bis zum 16. März gibt es über eine Million Deals. Darunter sind natürlich auch Hunderte von Gaming-Schnäppchen, etwa Spiele und Zubehör für Switch und Switch 2. In diesem Artikel haben wir euch die Top-Deals rund um die beiden Nintendo-Konsolen herausgesucht. Wer sich lieber selbst durch den Amazon-Sale wühlen möchte, kann das hier tun:Amazon Frühlingsangebote: Alle Gaming-Deals im Überblick!
Spiele für Switch & Switch 2 im Angebot: Das sind die 10 Top-Deals!
Von den großen Nintendo-Exklusivhits ist mit Super Mario 3D World + Bowser's Fury leider nur ein einziger Titel reduziert, bei den restlichen Spielen handelt es sich um Third-Party-Titel, unter denen sich zum Beispiel mit der Switch 2 Edition von Hogwarts Legacy und Sonic Racing CrossWorlds aber immerhin ein paar hochwertige Titel finden.
Hier haben wir euch zehn Highlights herausgesucht. Spiele, die es nur für Switch 2 günstiger gibt, haben wir entsprechend markiert:
- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury
- Hogwarts Legacy Switch 2 Edition
- Mortal Kombat Legacy Edition für Switch 2
- Sonic Racing CrossWorlds
- Turok Trilogy Bundle
- Tomb Raider IV-VI Remastered
- Disney Dreamlight Valley Cozy Edition
- Legacy of Kain: Souls Reaver 1 & 2 Remastered
- Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game
- Sea of Stars
Mehr günstige Switch-Spiele aus dem Amazon Frühlings-Sale findet ihr hier:Amazon Frühlingsangebote: Switch-Spiele günstig schnappen!
Switch-Hardware im Frühling-Sale: 10 Top-Angebote!
Zunächst mal die schlechten Nachrichten: Die Nintendo Switch 2 ist leider nicht Teil der Amazon Frühlingsangebote – zumindest bislang nicht, denn Amazon startet jeden Tag neue Deals. Noch können wir also hoffen. Außerdem gibt es die Konsole aktuell schon zumindest ein bisschen günstiger, wobei sich der Preis allerdings jederzeit wieder ändern kann:Nintendo Switch 2 bei Amazon günstiger schnappen!
Daneben gibt es jede Menge nützliches bis absurdes Zubehör für Switch und Switch 2 im Angebot, darunter Schutzhüllen, Headsets, Analogsticks zum Wechseln und eine stattliche Anzahl an Switch-Controllern. Die Originale von Nintendo sind zwar nicht dabei, dafür aber ein paar gute Third-Party-Gamepads.
Besonders empfehlen wollen wir euch hier den EasySMX S10. Dieser ist zwar etwas teurer, aber dafür ein hochwertiger Switch 2 Controller, mit TMR Sticks, die das Risiko für Stick Drift, für den Nintendos eigene Controller sehr anfällig sind, erheblich senkt. Außerdem besitzt er bereits den neuen C-Buttons, durch den ihr die Chat-Features der Switch 2 nutzen könnt. Wenn ihr es lieber möglichst günstig habt, findet ihr aber auch Switch-Controller für unter 20€ unter den Deals:
- EasySMX S10 Switch 2 Controller im Amazon-Angebot
- Geekhave Switch Controller im Amazon-Angebot
- Sefitopher Switch-Controller im Amazon-Angebot
Falls ihr euch nicht für Controller interessiert, haben wir hier noch eine bunte Auswahl an weiterem Switch-Zubehör aus den Frühlingsangeboten für euch. Passt dabei auf, dass ihr das richtige Zubehör für Switch oder Switch 2 erwischt, denn vieles ist nur mit einer der beiden Konsolen kompatibel:
- Steelseries Arctis Nova 1 Gaming-Headset
- Joy-Con Ladegerät für Switch & Switch 2
- Tomtoc Switch 2 Tragetasche Slim
- 12 in 1 Switch Sport Zubehör-Bundle (Tennisschläger, Golfschläger etc.)
- Joy-Con-Lenkräder für Switch 2
- TMR Hall Effect Sticks für Switch
- Hall Effect Analogsticks für Switch 2
Die Übersicht über die Switch-Angebote bei Amazon findet ihr hier:Switch-Angebote im Amazon Frühlings-Sale: die Deals im Überblick!