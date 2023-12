Xbox Elite Controller für 79,99€: Core Edition des Series 2 jetzt zum Bestpreis kaufen

Bei Otto gibt's gerade den Xbox Elite Controller Series 2 in der Core Edition zum Schnäppchenpreis.

Ihr sucht noch nach einem letzten Weihnachtsgeschenk? Dann aufgepasst: Bei Otto bekommt ihr jetzt den Microsoft Xbox Elite Controller Series 2, der mit Xbox Series, Xbox One und PC kompatibel ist, in der Core Edition für nur 79,99€ (UVP: 129,99€) im Angebot. Laut Vergleichsplattformen gab es das hochwertige Gamepad bislang noch nirgendwo günstiger. Hier geht’s zum Angebot:

Falls ihr euch mit der günstigeren Core-Version nicht zufriedengeben, sondern den vollen Funktionsumfang haben möchtet, bekommt ihr bei Otto übrigens schon seit ein paar Tagen den normalen Xbox Elite Controller Series 2 für 99,99€ (UVP: 179,99€) im Angebot. Laut den Angaben auf der Produktseite können beide Gamepads noch vor Weihnachten geliefert werden, falls ihr jetzt gleich bestellt.

Update: Das Angebot mit dem normalen Xbox Elite Controller Series 2 war leider kurz nach Veröffentlichung unseres Artikels wieder weg. Die Core Edition ist aber aktuell noch für 79,99€ verfügbar.

Was kann der Xbox Elite Controller Series 2 Core?

Die Core Edition bietet die gleiche Qualiät wie der normale Xbox Elite Series 2 Controller, die Paddles auf der Rückseite fehlen aber.

Hohe Qualität und viele Optionen: Die Core Edition steht dem normalen Xbox Elite Controller Series 2 qualitativ in nichts nach. Zusätzlich zur hochwertigen Verarbeitung bekommt ihr also einen Controller mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten per App. Von der Sensitivität der Sticks bis hin zur Stärke der Vibration könnt ihr den Xbox Elite Series 2 detailliert an eure Vorlieben anpassen.

Trigger Stops & 40 Stunden Akku: Auf der Unterseite findet ihr außerdem die Schieberegler für die Trigger Stops. Durch diese könnt ihr die Wege der Trigger verkürzen und so beispielsweise in Shootern schneller den Abzug drücken. Ein weiteres Extra sind die gummierten Griffe, die für höhere Rutschfestigkeit sorgen. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Xbox Controller setzt der Elite Controller übrigens nicht auf Batterien, sondern auf einen Akku, der rund 40 Stunden durchhält.

Beim Zubehör gespart: Was der Core Edition im Vergleich zum normalen Xbox Elite Controller fehlt, ist das Zubehör wie die Sticks und das Steuerkreuz zum Austauschen oder die Tragetasche. Auch die vier programmierbaren Paddles auf der Unterseite werden nicht mitgeliefert. Es ist aber immerhin möglich, separat Paddles dazuzukaufen und anzuschließen.

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht könnt ihr noch viele weitere Schnäppchen und auch spannende Neuerscheinungen finden. Hier ein paar Beispiele: