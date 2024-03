Xbox-Event im März 2024: Alle Ankündigungen des Showcase in der Übersicht

Unknown 9 Awakening war eine der Überraschungen während des Xbox-Events.

Heute um 19:00 Uhr deutscher Zeit hat Xbox mit der Partner Preview einen knapp 30-minütigen Showcase abgehalten, bei dem es wieder einige Ankündigungen und Trailer gab. Neben den vorab angekündigten Titeln gab es aber noch einiges mehr zu sehen. Wir haben hier alles für euch zusammengefasst.

Ein Lebenszeichen von Unknown 9: Awakening

1:36 Unknown 9 Awakening lebt noch und zeigt während des Xbox-Events direkt erstes Gameplay

Release: Sommer 2024

Unknown 9: Awakening wurde 2020 während der gamescom Opening Night Live angekündigt und sollte schon 2021 erscheinen. Allerdings war es sehr still um das Mystery-Spiel, in dem wir Haroona spielen, die von Visionen heimgesucht wird und übernatürliche Kräfte besitzt. Jetzt gab es endlich ein Lebenszeichen in Form eines neuen Trailers, der viel Gameplay zeigt.

The Sinking City 2 angekündigt

1:42 The Sinking City 2 angekündigt - Der H.P. Lovecraft-Survival-Horror geht in die zweite Runde

Release: 2025

Frogware bringt zu seinem Lovecraft-Survival-Horror-Spiel The Sinking City einen Nachfolger heraus: The Sinking City 2 - Rises From the Deep. Der neue Teil spielt in einem überschwemmten Arkham der 1920er Jahre.

Mehr zum ersten gelungenen Teil lest ihr im Test:

Mehr zum Thema The Sinking City im Test - Packender Open World-Horror ohne Stützräder von Dennis Michel

Stalker Original Trilogy

Release: 6. März 2024

Stalker 2: Heart of Chornobyl lässt noch weiter auf sich warten. Wer vorab aber schon in die atomare Zone eintauchen will, kann das aber heute mit der neuen Trilogie tun. In der sind Stalker: Shadow of Chernobyl (2007), Stalker: Clear Sky (2008) und Stalker: Call of Pripyat (2009) enthalten.

Sleight of Hand angekündigt

Release: TBA (im Game Pass)

Bei dem neuen Spiel Sleight of Hand handelt es sich nach eigenen Aussagen um ein "Third-Person-Stealth-Spiel voller hartgesottener Spionage-Action" mit Film Noir-Flair. Unsere Aufgabe darin ist es, in der rauen und regnerischen Stadt Tabu mithilfe eines verfluchten Kartenspiels einen Hexenzirkel zu infiltrieren.

Creatures of Ava enthüllt

Release: 2024 (im Game Pass)

Creatures of Ava ist ein farbenfrohes Action-Adventure, in dem wir Kreaturen retten und zähmen müssen, während wir versuchen den Planeten vor einer Infektion zu schützen. Der Titel von Inverge Studios soll noch dieses Jahr erscheinen, darunter auch im Game Pass.

Weitere Ankündigungen des Partner Preview-Showcase

Hier nochmal alle Spiele, die im Game Pass landen:

Sleight of Hand

The Alters

Creatures of Ava

Frostpunk 2

Persona 3 Reload: Expansion Pack

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Wollt ihr euch die gesamte Show noch einmal ansehen, könnt ihr das hier mit deutschen Untertitel tun:

Was ist mit First Party-Titeln? Spiele aus den internen Xbox Game Studios gab es auf dem Partner Preview-Event nicht zu sehen, da – wie der Name schon andeutet – es um Partner und nicht hauseigene Entwicklerstudios geht. Das Format feierte erst letztes Jahr mit mehreren kleineren Präsentationen zu Third-Party-Spielen seine Premiere.

Wie hat euch die erste Ausgabe des Partner Preview-Showcases gefallen?