Xbox-Insider prophezeit, dass zukünftig alle First-Party-Spiele auch auf die PlayStation kommen - sogar Forza und Halo

Nach Grounded, Sea of Thieves, Pentiment und Hi-Fi Rush könnten auch Halo, Forza und Co. auf die PS5 kommen.

Die Gerüchte halten sich hartnäckig: Erneut behauptet ein Xbox-Insider, dass Microsoft sämtliche First Party-Titel auch auf die PlayStation bringt. Dieses Mal geht es aber nicht nur um Marken wie Gears of War, Halo oder Forza, sondern um die komplette Zukunft der Xbox. Angeblich wandelt die sich nämlich hin zu einer Art Marktplatz wie Steam und öffnet sich damit. Die Konsolen sollen nur noch Nischenprodukte bleiben.

Forza, Halo und Gears of War kommen angeblich auf die PS5

Darum geht's: Seit einiger Zeit halten sich die Spekulationen, dass Microsoft auf eine komplette Multiplattform-Strategie wechselt. Bisher haben die dortigen Verantwortlichen aber nur von vier Spielen gesprochen und beteuert, dass sich sonst nichts an ihrer Exklusivitätsstrategie ändert.

Das sagt ein Insider jetzt: Unter anderem Jez Cordon hat vor Monaten behauptet, dass Microsoft auf diese Weise die Strategie wechselt, ist danach aber zurückgerudert. Nun bewegt er sich auf dem Xbox Two-Discord allerdings wieder in die entgegengesetzte Richtung. Er erklärt, dass Microsoft sich im Wandel befindet und demnächst große Veränderungen durchmachen soll. Dazu zählen die folgenden Punkte (via: ResetEra).

Alle Xbox-First Party-Spiele kommen auf die PlayStation, sogar Forza und Halo.

Xbox wird in der Zukunft eher wie Steam sein: Bezahlbare Preise, Sales und offener für Entwickler*innen.

Zukünftige Xbox-Hardware richtet sich vor allem nur noch an Fans, die sie wollen.

Xbox-Hardware bekleidet eher eine Nische, wie es beim Steam Deck der Fall ist.

Auf der nächsten Xbox lässt sich auch Steam installieren und nutzen, samt der ganzen Bibliothek.

Kein Hardware-Wachstum mehr? Laut Jez Cordon rechnet Microsoft überhaupt nicht mehr damit, in Zukunft besonders viel Hardware zu verkaufen. Die eigenen Umsätze auf dem Konsolenmarkt würden wohl nicht mehr steigen und das sei Microsoft auch klar.

Niemand wollte Xbox eine Chance geben und deshalb seien diese Zukunftspläne nun das, was wir bekommen. Das würde laut Jez Cordon auch an einem vermeintlichen "Sony-Monopol" liegen. Was auf Reset Era mehrfach damit kommentiert wird, dass der Xbox-Insider offenbar immer noch nicht wisse, was ein Monopol sei.

Aber Achtung! Ihr merkt es nicht nur an den Aussagen und den Reaktionen darauf: Diese Behauptungen von Jez Cordon sind mit größter Vorsicht zu genießen. Es könnte sehr gut sein, dass er noch einmal zurückrudert und bisher haben sich auch beileibe nicht all seine Vorhersagen bewahrheitet, auch wenn er zu den eher glaubwürdigeren Insidern zählt.

Nichtsdestotrotz könnte er natürlich auch Recht behalten. Zumindest eine weitere Öffnung hin zu mehr Multiplattform und weg von der Exklusivität klingt nicht gerade unrealistisch. Auch eine Steam Deck-ähnliche Herangehensweise an die eigene Hardware – oder sogar ein eigener Xbox-Handheld – wirken durchaus denkbar.

Aber dass wir auf der nächsten Xbox-Konsole tatsächlich auch Steam installieren und vollumfänglich benutzen könnten, klingt dann doch eher nach Wunschdenken oder weit entfernter Zukunftsmusik. Zusätzlich gilt es natürlich auch immer noch zu bedenken, dass Xbox-Chef Phil Spencer bereits erklärt hat, dass sich nichts an den Exklusivitäts-Plänen von Microsoft ändern soll.

Wie denkt ihr über die Aussagen von Jez Cordon? Könnt ihr euch vorstellen, dass sich Xbox zu einer Art Steam entwickelt?