Xbox: Es gibt einen Furby-Controller und er macht mir Albträume

Es gibt coole, schöne Controller und dann gibt es da noch solche wie dieses Monster. Sorry, Furby, aber diese Ausgeburt der Hölle ist wirklich einfach übel. Der Mund ist das D-Pad, die beiden Augen sind die Analogsticks. Abgerundet wird das Ganze mit richtig viel Fell. Fertig ist der absolute Horror-Albtraum eines Xbox-Controllers in Pink. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten: Ihr müsst nicht auf den Controller schauen, während ihr spielt und das Ding gibt es auch gar nicht zu kaufen.

Der Sonic-Controller ist nichts gegen diesen Furby-Fell-Albtraum

Darum geht's: Enthusiasten freuen sich seit jeher über besondere Special Editions von Xbox-Controllern. Es gibt unzählige Limited Editions zu vielen Spielen mit besonderen Controllern, Elite-Controller mit Extra-Buttons und anderen Spezialitäten oder einfach nur besondere Designs und andere Looks.

Dieser neue Furby-Controller schlägt in genau dieselbe Kerbe, wie es die Sonic-Controller tun. Das heißt, ihr könnt eure schwitzigen Gamer-Hände (falls ihr so seid wie ich) direkt an Ort und Stelle abwischen – und die felligen Controller einfach am Schluss der Session auswringen. Hier kommen aber noch ein paar andere Dinge hinzu: Die wundervollen Augen, den Schnabel beziehungsweise Mund und natürlich die Öhrchen.

Hier könnt ihr euch das Ganze auch in Videoform ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aber, keine Angst: Dieser Controller ist zwar echt, aber er kann euch nichts tun. Das Ganze basiert auch nur auf einer Fan-Idee. Das heißt gleichzeitig, dass wohl keine Gefahr besteht, dass dieser Controller wirklich in die Produktion geht und in Massen verkauft werden kann. Dementsprechend beruhigt könnt ihr heute Nacht schlafen gehen. Oder? Selbst der offizielle Xbox-Account hat schon darauf reagiert:

Übrigens gibt es da aber auch noch so ganz besondere Ausnahmen wie die haarigen Xbox-Controller. Die zugegebenermaßen einfach eklig sind:

Falls ihr aber doch eher nach einem weniger albtraumhaften, schönen Xbox-Controller sucht, haben wir hier auch schon etwas für euch vorbereitet. In dieser GamePro-Liste findet ihr die besten Xbox Series-Controller 2022 mit den Top-Gamepads im Vergleich.

Wie gefällt euch der Furbtroller? Würdet ihr überhaupt mit so einem Fell-Gamepad spielen?