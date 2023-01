Die ersten Xbox Game Pass-Abgänge 2023 - Bei diesen 5 Spielen müsst ihr euch beeilen

Auch im neuen Jahr ändert sich nichts daran, dass der Xbox Game Pass neue Spiele bekommt, aber eben auch einige wieder verliert. Während die Neuzugänge bereits bekannt waren, kennen wir dank der Game Pass-App nun auch die ersten Abgänge, die im Januar 2023 nicht mehr über den Abo-Service auf Xbox One und Xbox Series X/S spielbar sein werden. (via PureXbox)

Diese Spiele verlassen im Januar den Game Pass

Wann fliegen die genannten Spiele aus dem Game Pass? Microsoft gibt keine exakten Zeiten an. Da die Spiele in der Rubrik "Bald sind sie weg" innerhalb von 14 Tagen entfernt werden, dürfen wir mit dem 15. Januar 2023 rechnen.

Die Abgänge gelten dabei sowohl für die Xbox-Konsolen als auch dem PC Game Pass. Solltet ihr nicht genug Zeit haben oder euch einen Titel aber fest sichern wollen, könnt ihr das in diesem Zusammenhang dank 20 Prozent Rabatt im Store günstiger tun.

Die neuen Januar-Spiele im Game Pass

Sollte bei den baldigen Abgängen nichts dabei sein, dass ihr noch schnell nachholen wollt, ist vielleicht was bei den Neuzugängen im Januar 2023 dabei. Da sich darunter alleine schon zwei Persona-Titel tummeln, die mehr Zeit in Anspruch nehmen, ist es sicherlich nicht verkehrt, reinzuschauen.

Welche Spiele alle neu im Game Pass sind, verraten wir euch im folgenden Artikel, in dem wir euch die Highlights auch genauer vorstellen:

0 1 Xbox Game Pass im Januar 2023 Alle neuen Spiele

Alle Infos zum Xbox Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S und Xbox One. Er gewährt euch Zugriff auf eine große Spielebibliothek und bietet mit dem etwas teureren Ultimate-Modell weitere Vorteile wie eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, Zugang zum Cloud Gaming, dem PC Game Pass sowie EA Play. Schaut für weitere Informationen in unseren großen Übersichtsartikel zum Xbox Game Pass, in dem wir alles Wichtige zum Service zusammengefasst haben.

Ist ein Spiel im Januar dabei, dass ihr jetzt noch schnell spielen werdet?