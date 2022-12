Xbox Game Pass im Januar 2023: Alle neuen Spiele und Abgänge

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, aber der Blick bei Xbox Game Pass geht schon weiter. Denn bereits jetzt wissen wir die ersten Spiele, die im Januar 2023 zur Verfügung stehen werden. Das sind die neuen Spiele, die euch im kommenden Monat im Service erwarten.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im Januar 2023 neu im Game Pass

Noch steht die offizielle Bekanntgabe durch Microsoft aus. Trotzdem kennen wir schon eine Auswahl an Spielen, die auf euch warten werden. Die erste Monatshälfte wird voraussichtlich zwischen dem 02. bis 06. Januar 2023 bekannt gegeben.

Highlights im Januar 2023

Monster Hunter Rise

Genre: Action-RPG

Action-RPG Release: 20. Januar 2023

Darum geht's: Monster Hunter Rise war lange auf der Switch konsolenexklusiv, aber damit ist jetzt Schluss. Ab Januar 2023 können endlich auch Monsterjäger auf anderen Konsolen sich in das feudale Japan stürzen. Ihr müsst euch zusammenschließen, um als Jäger die bevorstehende "Randale" von Monstern aufzuhalten und das Dorf Kamura zu beschützen.

Persona 4 Golden

Genre: RPG

RPG Release: 19. Januar 2023

Darum geht's: Persona 4 Golden wurde schon auf mehreren Plattformen portiert, aber jetzt ist endlich die Xbox an der Reihe. In dem beliebten JRPG schlüpfen wir in die Schuluniform eines namenlosen Teenagers, den es im Rahmen eines Schüleraustauschs in die japanische Kleinstadt Inaba verschlägt. Doch überschlagen sich die Ereignisse schon kurz nach der Ankunft: Eine mysteriöse Mordserie erschüttert die Bewohner des sonst so verschlafenen Kaffs

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Januar 2023

Noch sind keine Spiele offiziell bekannt, die den Game Pass im Januar 2023 verlassen werden. Das gleiche gilt für kommende Updates, DLCs und Perks, die es mit Game Pass und Game Pass Ultimate geben wird. Sobald Microsoft Infos dazu bekannt gibt, werden wir euch hier darüber informieren.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S sowie die Xbox One, der euch Zugriff auf über 400 Spiele gibt. In der Standard-Variante könnt ihr lediglich auf die normale Bibliothek des Game Pass zugreifen. Mit Ultimate, das etwas mehr kostet, bekommt ihr auch noch eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, Zugang zum Cloud Gaming, dem PC Game Pass sowie EA Play.

Die wichtigsten Informationen zum Service haben wir in unserem großen Übersichtsartikel zum Xbox Game Pass zusammengefasst.

